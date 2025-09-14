सगी बुआ ने प्रेमी के दोस्त को परोस दी नाबालिग भतीजी, चौंकाने वाली वारदात

जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि राजस्थान के आरोपी दावत अली की सोशल मीडिया के जरिए पीड़िता के बुआ से पहचान हुई थी। दोनों आपस में बात करते थे। इस बीच आरोपी ने अपने दोस्तों के लिए भी किसी लड़की की तलाश करने की बात कही। इस पर पीड़िता की बुआ ने नाबालिग को गुमराह किया और ऐसे जाल में फंसाया कि उसने घर के दूसरे सदस्यों को कोई सूचना दिए बिना ही उसके साथ राजस्थान जाने को तैयार हो गई। जिले में मानव दुर्व्यापार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस कारण पुलिस ने उस नजरिए से भी जांच शुरू की है।