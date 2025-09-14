सगी बुआ ने प्रेमी के दोस्त को परोस दी नाबालिग भतीजी, चौंकाने वाली वारदात

MP News:रीवा में शहर के चोरहटा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। मामला तब और भी गंभीर हो गया, जब पता चला कि इस अपराध में पीड़िता की सगी बुआ भी शामिल थी, जिसने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।
सीएसपी ऋतु उपाध्याय ने बताया कि नाबालिग के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट चोरहटा थाने में दर्ज कराई थी। साइबर सेल की मदद से लड़की की लोकेशन झुंझुनू-राजस्थान में मिली। पुलिस टीम तुरंत राजस्थान रवाना हुई और पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया। नाबालिग लड़की ने पुलिस को बताया कि उसकी सगी बुआ, अपने प्रेमी दावत अली के साथ उसे राजस्थान लेकर गई थी। दीपक कुमार और अंशु कुमार नाम के दो अन्य युवक भी साथ थे। राजस्थान पहुंचने के बाद अंशु ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। इनमें दावत अली (21), दीपक कुमार (22), अंशु कुमार (19) और पीड़िता की बुआ शामिल हैं। चारों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार एक और रिश्ते की बुआ जो नाबालिग के साथ थी, झुंझुनू जाते वक्त बीच रास्ते में उतर गई थी, वह फरार है। उसकी तलाश जारी है।
जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि राजस्थान के आरोपी दावत अली की सोशल मीडिया के जरिए पीड़िता के बुआ से पहचान हुई थी। दोनों आपस में बात करते थे। इस बीच आरोपी ने अपने दोस्तों के लिए भी किसी लड़की की तलाश करने की बात कही। इस पर पीड़िता की बुआ ने नाबालिग को गुमराह किया और ऐसे जाल में फंसाया कि उसने घर के दूसरे सदस्यों को कोई सूचना दिए बिना ही उसके साथ राजस्थान जाने को तैयार हो गई। जिले में मानव दुर्व्यापार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस कारण पुलिस ने उस नजरिए से भी जांच शुरू की है।