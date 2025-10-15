रसोई की दीवार में सीक्रेट जगह… मां-बेटियों ने अंदर छिपा रखा था ‘नशीली सिरप का जखीरा’

पुलिस को सूचना मिली थी कि धोबिया टंकी निवासी कुसुम साकेत उर्फ कोईली पति गणेश साकेत नशीली सिरप की बिक्री कर रही है। सूचना पर पुलिस टीम ने उसके घर पर छापा मारा। शुरुआत में कुछ नहीं मिला, लेकिन जब तलाशी रसोई तक पहुंची तो दीवार में लगे एक पेपर के पीछे छिपा गड्ढा मिला। गड्ढा इस तरह डिजाइन किया गया था कि उसमें सिर्फ सिरप रखने और निकालने की जगह थी। पुलिस ने वहां से 101 शीशियां बरामद कीं, जिन्हें बिक्री के लिए छिपाकर रखा गया था। कुसुम के साथ उसकी दो बेटियों को भी गिरफ्तार किया गया है। तीनों मिलकर नशीली सिरप का कारोबार करती थीं।