रसोई की दीवार में सीक्रेट जगह… मां-बेटियों ने अंदर छिपा रखा था ‘नशीली सिरप का जखीरा’

Corex Cough Syrup in Rewa (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
MP News: मध्यप्रदेश के रीवा(Rewa) में नशे के कारोबार में महिलाओं की बढ़ती संलिप्तता पुलिस के लिए नई चुनौती बन गई है। कबाड़ी मोहल्ले के बाद अब धोबिया टंकी क्षेत्र नशे का दूसरा गढ़ बन गया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने यहां दबिश देकर मां सहित दो बेटियों को गिरफ्तार किया है। रसोई घर की दीवार में बने सीक्रेट जगह से 101 शीशी नशीली सिरप बरामद हुई है।
पुलिस को सूचना मिली थी कि धोबिया टंकी निवासी कुसुम साकेत उर्फ कोईली पति गणेश साकेत नशीली सिरप की बिक्री कर रही है। सूचना पर पुलिस टीम ने उसके घर पर छापा मारा। शुरुआत में कुछ नहीं मिला, लेकिन जब तलाशी रसोई तक पहुंची तो दीवार में लगे एक पेपर के पीछे छिपा गड्ढा मिला। गड्ढा इस तरह डिजाइन किया गया था कि उसमें सिर्फ सिरप रखने और निकालने की जगह थी। पुलिस ने वहां से 101 शीशियां बरामद कीं, जिन्हें बिक्री के लिए छिपाकर रखा गया था। कुसुम के साथ उसकी दो बेटियों को भी गिरफ्तार किया गया है। तीनों मिलकर नशीली सिरप का कारोबार करती थीं।
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उन्हें सिरप की आपूर्ति कौन करता था। थाना प्रभारी श्रंगेश सिंह राजपूत ने बताया कि महिला और उसकी एक बेटी के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हो चुका है। बेटी हाल ही में जेल से छूटकर आई थी। पुलिस का कहना है कि धोबिया टंकी अब शहर की दूसरी बड़ी नशीली सिरप मंडी बन गई है, जहां बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार होता है। सप्लायरों की तलाश जारी है।
