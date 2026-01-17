311 करोड़ में ’18 मीटर चौड़ी’ होगी सड़क, 24 गांवों से ली जाएगी जमीन

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा जिले को जल्द बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रीवा-डभौरा मार्ग के खस्ता हालत पर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं और वाहन चालकों की समस्याओं को लेकर सांसद जनार्दन मिश्रा और सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह की कलेक्टर के साथ बैठक हुई। जानकारी दी गई कि रीवा से डभौरा तक सड़क निर्माण परियोजना के तहत सिरमौर से डभौरा सेक्शन के चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण के लिए 311 करोड़ 62 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।



सड़क निर्माण की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। सांसद ने बरदहा घाटी में सुधार को आवश्यक बताते हुए कहा कि अतरैला और पटेहरा में सड़क के साथ पर्याप्त चौड़ी नालियों का निर्माण किया जाए, जिससे जल निकासी की समुचित व्यवस्था हो सके।