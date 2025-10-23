Patrika LogoSwitch to English

रीवा

खत्म होगा इंतजार, रीवा से ‘दिल्ली-इंदौर’ के लिए शुरू होंगी नई फ्लाइट्स

MP News: एयरपोर्ट के लोकार्पण के एक वर्ष पूरे होने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया के अधिकारियों ने भी कहा है कि जल्द ही रीवा से दिल्ली के लिए हवाई सेवा की शुरुआत हो जाएगी।

2 min read

रीवा

image

Astha Awasthi

Oct 23, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश वासियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि रीवा से अब इंदौर और दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होने वाली है। हालांकि रीवा से दिल्ली के लिए प्रस्तावित प्लेन का शेड्यूल अब तक जारी नहीं हुआ है। इसके चलते यात्रियों को और इंतजार करना पड़ सकता है। विंटर सीजन में 26 अक्टूबर से 28 मार्च तक के लिए देशभर में विशेष उड़ानें प्रस्तावित हैं।

शुरुआती दौर में कहा गया था कि रीवा से दिल्ली के लिए 26 अक्टूबर से उड़ान शुरू हो जाएगी। अभी तक इसका शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा दावा किया जा रहा है कि रीवा से इंदौर के लिए भी जल्द ही हवाई सेवा की शुरुआत होगी। इन दोनों प्रस्तावित उड़ानों में 72 सीटर प्लेन चलने की बात कही जा रही है। रीवा एयरपोर्ट के लिए यह बड़ी उपलब्धि होगी।

यात्री कर रहे इंतजार

हाल ही में एयरपोर्ट के लोकार्पण के एक वर्ष पूरे होने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया के अधिकारियों ने भी कहा है कि जल्द ही रीवा से दिल्ली के लिए हवाई सेवा की शुरुआत हो जाएगी। इधर पर बेसब्री से 72 सीटर प्लेन का इंतजार कर रहे लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है। कहा है कि जल्द ही शेड्यूल भी जारी होना चाहिए।

दीपावली का त्योहार मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग दिल्ली और आसपास के शहरों से अपने घर आए हैं। अब इनकी वापसी का समय भी शुरू हो रहा है, ऐसे में रीवा से दिल्ली के लिए प्रस्तावित फ्लाइट से ही लौटना चाह रहे थे क्योंकि ट्रेनों में भी सीटें नहीं हैं। ऐसे में फ्लाइट और इंतजार बढ़ा रही है, जिसकी वजह से लोग दूसरे विकल्पों की तलाश भी करने लगे हैं। वहीं एयरपोर्ट से जुड़े सूत्रों की मानें तो रीवा से इंदौर के बीच फ्लाइट जनवरी महीने में प्रारंभ होगी।

23 Oct 2025 04:00 pm

रीवा

