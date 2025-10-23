खत्म होगा इंतजार, रीवा से ‘दिल्ली-इंदौर’ के लिए शुरू होंगी नई फ्लाइट्स

दीपावली का त्योहार मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग दिल्ली और आसपास के शहरों से अपने घर आए हैं। अब इनकी वापसी का समय भी शुरू हो रहा है, ऐसे में रीवा से दिल्ली के लिए प्रस्तावित फ्लाइट से ही लौटना चाह रहे थे क्योंकि ट्रेनों में भी सीटें नहीं हैं। ऐसे में फ्लाइट और इंतजार बढ़ा रही है, जिसकी वजह से लोग दूसरे विकल्पों की तलाश भी करने लगे हैं। वहीं एयरपोर्ट से जुड़े सूत्रों की मानें तो रीवा से इंदौर के बीच फ्लाइट जनवरी महीने में प्रारंभ होगी।