धर्मेंद्र

रीवा

एमपी के इस जिले में स्कूल के समय में बड़ा बदलाव, कड़ाके की ठंड को देखते हुए जारी किया आदेश

Rewa- एमपी के रीवा में बदला स्कूल का समय, कलेक्टर ने कड़ाके की ठंड के कारण जारी किया आदेश

less than 1 minute read
Google source verification

रीवा

image

deepak deewan

Nov 11, 2025

School timings changed due to severe cold in Rewa in MP

एमपी के रीवा में कड़ाके की ठंड के कारण बदला स्कूल का समय

Rewa- एमपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी भोपाल सहित ज्यादातर प्रमुख शहरों में कई सालों के सर्दी के रिकार्ड टूट गए हैं। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम पर पहुंच गया है। ठंड के कारण स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। सुबह की शिफ़्ट का समय बढ़ाने की मांग की जा रही है। रीवा कलेक्टर ने स्कूली स्टूडेंट और उनके अभिभावकों की यह मांग मान भी ली है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए सुबह की शिफ़्ट के समय में बदलाव संबंधी आदेश जारी कर दिया है।

रीवा में सर्दी लगातार बढ़ रही है। बेहद ठंडे मौसम और शीत लहर की आशंका के चलते कलेक्टर प्रतिभा पाल ने रीवा जिले में स्कूलों की सुबह की शिफ़्ट का समय आगे बढ़ा दिया है।इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश जिलेभर में लागू

कलेक्टर के आदेशानुसार रीवा जिले में नर्सरी से लेकर कक्षा आठ तक की कक्षाएं सुबह नौ बजे के बाद प्रारंभ करने को कहा गया है। जिलेभर के सरकारी व निजी स्कूल संचालकों, प्राचार्यों को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से इस पर पालन करने को कहा गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश जिलेभर में लागू होगा।

Updated on:

11 Nov 2025 05:11 pm

Published on:

11 Nov 2025 05:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / एमपी के इस जिले में स्कूल के समय में बड़ा बदलाव, कड़ाके की ठंड को देखते हुए जारी किया आदेश

