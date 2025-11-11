एमपी के इस जिले में स्कूल के समय में बड़ा बदलाव, कड़ाके की ठंड को देखते हुए जारी किया आदेश

Rewa- एमपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी भोपाल सहित ज्यादातर प्रमुख शहरों में कई सालों के सर्दी के रिकार्ड टूट गए हैं। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम पर पहुंच गया है। ठंड के कारण स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। सुबह की शिफ़्ट का समय बढ़ाने की मांग की जा रही है। रीवा कलेक्टर ने स्कूली स्टूडेंट और उनके अभिभावकों की यह मांग मान भी ली है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए सुबह की शिफ़्ट के समय में बदलाव संबंधी आदेश जारी कर दिया है।