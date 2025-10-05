बेसुध ब्लास्टिंग! घर के अंदर हेलमेट पहनने को मजबूर लोग, सिर पर गिर रहे पत्थर

गांव की भयावह स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भीर विद्यालय के छात्र अमन पटेल हेलमेट पहनकर पढ़ाई करता है। एक साल पहले जब वह घर के बाहर पढ़ाई कर रहा था, तभी एक ब्लास्टिंग के दौरान उड़ता हुआ पत्थर उसके सिर पर आ लगा और वह घायल हो गया। अब वह किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पढ़ाई के दौरान हेलमेट पहनता है। वहीं गांव के विजय पटेल एक रात शौच के लिए घर से बाहर निकले थे, तभी ब्लास्टिंग के कंपन से संतुलन बिगड़ा और वे खदान के पास गिरकर घायल हो गए। (mp news)