भाजपा की जिला कार्यकारिणी में घोटाले का आरोपी, सूची में एक ही क्षेत्र के ज्यादतर चेहरे

BJP District Executive Committee: लंबे समय से अटकी रीवा भाजपा जिला पदाधिकारियों की सूची बुधवार देररात जारी कर दी गई। इस सूची को लेकर विधायकों ने कई नामों पर पेंच फंसा रखा था, लेकिन जिलाध्यक्ष की ओर से भेजी गई सूची ही फाइनल हुई है। 19 सदस्यीय इस सूची में अधिकांश ऐसे चेहरे हैं जो रीवा शहरी क्षेत्र के हैं।
सामंजस्य बैठाने के लिए पार्टी ने पांच महिलाओं को भी शामिल किया है। साथ ही जातियों का भी तालमेल बैठाने का प्रयास किया गया है। सूची में अधिकांश चेहरे डिप्टी सीएम से जुड़े हुए हैं। पूर्व अध्यक्ष अजय सिंह के खेमे के बहुत कम लोगों को अवसर मिला है। पार्टी के पुराने नेताओं को भी इस बार तरजीह नहीं मिली है। कुछ विधायकों के करीबी हैं, उन्हें फिर से मौका मिला है। वहीं पार्टी के कुछ खांटी कार्यकर्ताओं को भी अवसर मिला है। (mp news)
विधायकों के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए पार्टी ने कई ऐसे नेताओं को भी पदाधिकारी बना दिया है, जिनका विवादों से नाता रहा है। डभौरा सहकारी बैंक के सेंड्रीज घोटाले (Cooperative Bank sundries scam) के आरोपी बाबूलाल यादव को जिला मंत्री बनाया गया है। बाबूलाल को गुढ़ विधायक की अनुशंसा पर पद मिलने की बात कही जा रही है।
पूर्व में सिरमौर के जनपद सीईओ के साथ मारपीट के मामले में सुर्खियों में आए मनीष शुक्ला को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। सिरमौर जनपद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ज्ञापन के दौरान चर्चा में आए रविराज विश्वकर्मा को जिला मंत्री बनाया गया है। कुछ समय पहले ही पार्टी से जुड़ी कल्पना पटेल को भी जिला मंत्री का दायित्व दिया गया है। इन्हें गुढ़ विधायक के समानांतर तैयार करने कुछ नेता प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह डॉक्टर राकेश पटेल की पत्नी हैं।