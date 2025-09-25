भाजपा की जिला कार्यकारिणी में घोटाले का आरोपी, सूची में एक ही क्षेत्र के ज्यादतर चेहरे

सामंजस्य बैठाने के लिए पार्टी ने पांच महिलाओं को भी शामिल किया है। साथ ही जातियों का भी तालमेल बैठाने का प्रयास किया गया है। सूची में अधिकांश चेहरे डिप्टी सीएम से जुड़े हुए हैं। पूर्व अध्यक्ष अजय सिंह के खेमे के बहुत कम लोगों को अवसर मिला है। पार्टी के पुराने नेताओं को भी इस बार तरजीह नहीं मिली है। कुछ विधायकों के करीबी हैं, उन्हें फिर से मौका मिला है। वहीं पार्टी के कुछ खांटी कार्यकर्ताओं को भी अवसर मिला है। (mp news)