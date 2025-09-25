Patrika LogoSwitch to English

रीवा

भाजपा की जिला कार्यकारिणी में घोटाले का आरोपी, सूची में एक ही क्षेत्र के ज्यादतर चेहरे

MP News: रीवा भाजपा जिला पदाधिकारियों की सूची बुधवार देर रात जारी की गई। हालांकि 19 सदस्यीय सूची में अधिकांश चेहरे एक ही क्षेत्र से हैं, लेकिन इसमें एक विवादास्पद नाम भी शामिल है।

रीवा

Akash Dewani

Sep 25, 2025

sundries Scam Accused included BJP District Executive Committee mp news
sundries Scam Accused included BJP District Executive Committee mp news (photo- social media)

BJP District Executive Committee: लंबे समय से अटकी रीवा भाजपा जिला पदाधिकारियों की सूची बुधवार देररात जारी कर दी गई। इस सूची को लेकर विधायकों ने कई नामों पर पेंच फंसा रखा था, लेकिन जिलाध्यक्ष की ओर से भेजी गई सूची ही फाइनल हुई है। 19 सदस्यीय इस सूची में अधिकांश ऐसे चेहरे हैं जो रीवा शहरी क्षेत्र के हैं।

सामंजस्य बैठाने के लिए पार्टी ने पांच महिलाओं को भी शामिल किया है। साथ ही जातियों का भी तालमेल बैठाने का प्रयास किया गया है। सूची में अधिकांश चेहरे डिप्टी सीएम से जुड़े हुए हैं। पूर्व अध्यक्ष अजय सिंह के खेमे के बहुत कम लोगों को अवसर मिला है। पार्टी के पुराने नेताओं को भी इस बार तरजीह नहीं मिली है। कुछ विधायकों के करीबी हैं, उन्हें फिर से मौका मिला है। वहीं पार्टी के कुछ खांटी कार्यकर्ताओं को भी अवसर मिला है। (mp news)

जिला कार्यकारिणी

  • उपाध्यक्ष - प्रबोध व्यास, मनीषा पाठक, अशोक सिंह गहरवार, शरद साहू, राजेश प्रताप सिंह, मनीषचंद्र शुक्ला, संध्या कोल।
  • महामंत्री- उमाशंकर पटेल, विवेक गौतम, जीवनलाल साकेत।
  • जिला मंत्री - कल्पना पटेल, रविराज विश्वकर्मा, प्रणेश ओझा, गीता माझी, बृजेन्द्र गौतम, सुमन शुक्ला, बाबूलाल यादव।
  • कोषाध्यक्ष-वासुदेव ठारवानी। सह कोषाध्यक्ष अलख नारायण केसरवानी

घोटाले के आरोपी को भी मिली जगह

विधायकों के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए पार्टी ने कई ऐसे नेताओं को भी पदाधिकारी बना दिया है, जिनका विवादों से नाता रहा है। डभौरा सहकारी बैंक के सेंड्रीज घोटाले (Cooperative Bank sundries scam) के आरोपी बाबूलाल यादव को जिला मंत्री बनाया गया है। बाबूलाल को गुढ़ विधायक की अनुशंसा पर पद मिलने की बात कही जा रही है।

पूर्व में सिरमौर के जनपद सीईओ के साथ मारपीट के मामले में सुर्खियों में आए मनीष शुक्ला को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। सिरमौर जनपद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ज्ञापन के दौरान चर्चा में आए रविराज विश्वकर्मा को जिला मंत्री बनाया गया है। कुछ समय पहले ही पार्टी से जुड़ी कल्पना पटेल को भी जिला मंत्री का दायित्व दिया गया है। इन्हें गुढ़ विधायक के समानांतर तैयार करने कुछ नेता प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह डॉक्टर राकेश पटेल की पत्नी हैं।

Published on:

25 Sept 2025 02:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / भाजपा की जिला कार्यकारिणी में घोटाले का आरोपी, सूची में एक ही क्षेत्र के ज्यादतर चेहरे

