एमपी के बड़े अधिकारी की गुंडागर्दी, मां की गाली देते हुए युवक की कॉलर पकड़ी

Mauganj- मध्यप्रदेश का एक अधिकारी अचानक आक्रोशित हो उठा और गुंडागर्दी पर उतर आया। मऊगंज में यह घटना घटी। यहां गुस्साए तहसीलदार ने एक युवक की कॉलर पकड़ते हुए उसे मां की गाली दी। तहसीलदार वीरेंद्र पटेल जमीन संबंधी विवाद सुलझाने गए थे। इस दौरान उन्होंने किसानों से अभद्रता की। तहसीलदार पर हाथापाई करने के भी आरोप लगे हैं। किसानों ने एकजुटता दिखाते हुए तहसीलदार वीरेंद्र पटेल पर कार्रवाई करने की मांग की है। इधर तहसीलदार का कहना है कि उन्होंने नहीं बल्कि किसानों ने ही अभद्रता की। मामला गरमाते देख कलेक्टर संजय जैन ने पूरे प्रकरण की जांच कराने और रिपोर्ट के आधार पर कदम उठाने की बात कही है।
तहसीलदार वीरेंद्र पटेल गनिगमा गांव में एक पक्ष को जमीन का कब्जा दिलाने के लिए अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। वहां किसानों से विवाद हो गया। तहसीलदार वीरेंद्र पटेल सीधे गुंडागर्दी पर उतर आए और एक किसान की कॉलर पकड़कर उसे मां की गाली दी। घटनाक्रम पर लोगों ने गहरी नाराजगी जताई है।
ग्रामीणों ने तहसीलदार वीेरेंद्र पटेल पर हाथापाई करने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित किसान सुषमेश पांडे और कौशलेश प्रजापति ने तहसीलदार पर अभद्रता के गंभीर आरोप लगाए। उनकी गृह जिले में ही की गई पदस्थापना पर भी सवाल उठाए।
तहसीलदार द्वारा मां की गाली देने और किसानों की कॉलर पकड़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर अधिकारी की इस हरकत पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। तहसीलदार वीरेंद्र पटेल ने उनपर लगे आरोपों से इंकार किया है। वे उल्टे किसानों पर ही अभद्रता का आरोप लगा रहे हैं। इधर मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार उमाकांत शर्मा का कहना है कि गलतफहमी में घटना घट गई।
किसान को मां की गाली देने और कॉलर पकड़ने का मामला गरमाया तो कलेक्टर संजय जैन ने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि तहसीलदार वीरेंद्र पटेल का विवादों से पुराना नाता है। अधिवक्ताओं से भी उनका टकराव हो चुका है।