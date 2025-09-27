एमपी के बड़े अधिकारी की गुंडागर्दी, मां की गाली देते हुए युवक की कॉलर पकड़ी

Mauganj- मध्यप्रदेश का एक अधिकारी अचानक आक्रोशित हो उठा और गुंडागर्दी पर उतर आया। मऊगंज में यह घटना घटी। यहां गुस्साए तहसीलदार ने एक युवक की कॉलर पकड़ते हुए उसे मां की गाली दी। तहसीलदार वीरेंद्र पटेल जमीन संबंधी विवाद सुलझाने गए थे। इस दौरान उन्होंने किसानों से अभद्रता की। तहसीलदार पर हाथापाई करने के भी आरोप लगे हैं। किसानों ने एकजुटता दिखाते हुए तहसीलदार वीरेंद्र पटेल पर कार्रवाई करने की मांग की है। इधर तहसीलदार का कहना है कि उन्होंने नहीं बल्कि किसानों ने ही अभद्रता की। मामला गरमाते देख कलेक्टर संजय जैन ने पूरे प्रकरण की जांच कराने और रिपोर्ट के आधार पर कदम उठाने की बात कही है।