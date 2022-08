तय समय से पहले तैयार हो रही टनल, घुमावदार मोड़, लंबी दूरी और चढ़ाई से मिलेगी राहत, नितिन गडकरी ने की तारीफ

यह भी पढ़ें- रेलवे का कारनामा: ट्रैक के बीच में लगा गए इलेक्ट्रिक पोल, अब हो रही किरकिरी



मार्च 2023 तक पूरा करना था निर्माण

Making New India: The Hub of World Class Infrastructure!



The project for Churhat bypass including Tunnel on Rewa-Sidhi section of NH 75E in Madhya Pradesh is near completion with 97% progress & running 6 months ahead of its scheduled completion of March 2023. #PragatiKaHighway pic.twitter.com/8yWDujAFge