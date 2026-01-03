शराब के विवाद में हुई थी 6 दिन पहले मजदूर की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार

ग्राम चांदपुर के अंधे कत्ल की गुत्थी को रहली पुलिस ने छह दिन में सुलझा लिया है। अनिल अहिरवार को शराब लाने के छोटे से विवाद में मार डाला गया था। वह लहूलुहान हालत में 27 दिसंबर को बस स्टैंड पर मृत मिला था। उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। पुलिस ने हत्या के तीन आरोपियों में से दो को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।

पुलिस के अुनसार अनिल अहिरवार विवाहित था और उसके दो लड़के और दो लड़कियां हैं। उसके पिता दीनदयाल अहिरवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 26 दिसंबर को सुबह करीब 8 बजे अनिल गांव के ही वीरेंद्र जैन के यहां पल्लेदारी करने गया था। रात तक घर न लौटने पर पत्नी रोशनी अहिरवार ने करीब 11 बजे फोन किया तो उसने कहा कि हिसाब चल रहा है, वह देर से आएगा। अगली सुबह 27 दिसंबर को करीब 6 बजे दीनदयाल बस स्टैंड पहुंचे तो अनिल अचेत अवस्था में पड़ा मिला। उसके मुंह, दाहिने कान के पीछे और सिर पर गहरी चोटें थीं और खून बह रहा था। गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो चुकी थी।

रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी सुनील शर्मा की टीम ने चश्मदीदों और गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच से पता चला कि 26-27 दिसंबर की दरम्यानी रात जमनापुर परासिया निवासी अंशुमान कुर्मी, परसू काछी पटेल और सलैया निवासी हल्ले यादव ने शराब लाने के विवाद में अनिल से बेरहमी से मारपीट की। इससे उसकी मौत हो गई।