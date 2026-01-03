सर्द हवाओं से 2 डिग्री कम हो गया दिन और रात का तापमान

आसमान में छाए बादल और सर्द हवाओं के कारण पिछले 24 घंटे में दिन और रात का पारा 2 डिग्री लुढ़क गया है। वहीं मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि बादल छटने के बाद अगले 2 से 4 दिनों में शहर के न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी। शुक्रवार को शहर का अधिकतम पारा 24.5 डिग्री रहा जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक था, जबकि एक दिन पहले दिन का अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री दर्ज किया था। वहीं न्यूनतम पारा 12.9 डिग्री रहा जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान भी एक दिन पहले 13.5 डिग्री था। मौसम वैज्ञानिक डॉ. विवेक छलोत्रे ने बताया कि आने वाले दिन में तापमान में गिरावट होगी। सुबह घन कोहरे छाने के आसार हैं।

मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि जनवरी माह का मौसम दिसंबर माह के समान ही होता है। आसमान सामान्यत: साफ एवं बादल रहित होता है। जनवरी में पहले हल्की से मध्यम वर्षा भी अंकित की गई थी। इस माह सागर में कुछ दिन शीतलहर भी चल सकती है। शीतलहर में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 4.5-6.4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद शीत लहर चलने की संभावना अधिक रहती है। इस दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 6.5 डिग्री सेल्सियस या उसे कम हो जाता है।