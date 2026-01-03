अतिथि शिक्षकों ने किया धरना प्रदर्शन, बोले- हरियाणा तरह स्थाई नीति लागू की जाए

अतिथि शिक्षक संघ ने अपनी लंबित मांगों के संबंध में राहतगढ़ ब्लॉक के नरयावली में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मांग की गई कि हरियाणा सरकार की तरह स्थाई नीति लागू की जाए। हरियाणा में स्कूली शिक्षा के अतिथि शिक्षकों को 62 साल की आयु तक हटाया नहीं जाता है और साल में दो बार वेतन बढ़ाया जाता है। अतिथि शिक्षक संघ जिला कार्यकारी अध्यक्ष अवधेश दुबे ने कहा की पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महापंचायत में घोषणा की गई थी कि अतिथि शिक्षकों का अनुबंध लागू किया जाएगा लेकिन अभी तक किसी भी घोषणा का आदेश जारी नहीं हुए हैं। सरकार अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करे।

धरना प्रदर्शन को लोकतांत्रिक गणतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रघु ठाकुर ने भी फोन पर संबोधित किया। सभी अतिथि शिक्षकों ने अपने विचार व सुझाव दिए। सागर जिला अध्यक्ष सत्येंद्र तिवारी ने अपने संबोधन में बताया कि यदि 7 दिन में हम लोगों की समस्याएं सरकार द्वारा हल नहीं की गई तो प्रदेश स्तरीय आह्वान पर 31 जनवरी को भोपाल में प्रदर्शन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में शामिल अतिथि शिक्षकों में संतोष गुप्ता, जितेंद्र मंगलेश, अजय यादव, अनिल चौरसिया, राजकुमार राय आनंदी लाल यादव लक्ष्मी पाठक, मीना सेन, ज्योति तिवारी, रश्मि दुबे उपस्थित रहे।