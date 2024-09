एमपी में अस्पताल में लगी भीषण आग, सिलेंडर फटने से लिया विकराल रूप, मचा कोहराम

A massive fire broke out in Bhagyodaya Tirtha Hospital in Sagar

सागर•Sep 23, 2024 / 08:13 pm• deepak deewan

A massive fire broke out in Bhagyodaya Tirtha Hospital in Sagar मध्यप्रदेश में एक भीषण हादसा हुआ है। प्रदेश के सागर में भाग्योदय तीर्थ अस्पताल में भीषण आग लग गई। अस्पताल में आग लगने से परिसर में कोहराम मच गया। यहां ऑक्सीजन का सिलेंडर भी फटा। सिलेंडर के ब्लास्ट के धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। भाग्योदय अस्पताल के मेडिकल स्टोर में लगी आग की कई फीट उंची लपटें उठ रही हैं।