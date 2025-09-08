लव कुश जयंती के उपलक्ष्य में निकली शोभायात्रा, 50 लाख रुपए से बने भवन का हुआ लोकार्पण

जैसीनगर में कुशवाहा समाज द्वारा भगवान लव कुश जयंती के अवसर पर शोभायात्रा निकाली। आयोजन में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री राजपूत ने जैसीनगर की हिमांचल टौरी पर 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित भगवान लव कुश भवन का लोकार्पण किया। मंत्री ने शोभायात्रा में शामिल होकर भगवान लव कुश की मनमोहक झांकी का पूजन-अर्चन किया। गाजे-बाजे, अखाड़ों और डीजे की धुनों के साथ निकाली गई इस शोभायात्रा में सुरखी विधानसभा क्षेत्र सहित जिले भर से कुशवाहा समाज के लोग शामिल हुए। कुशवाहा समाज के लोगों ने मंत्री राजपूत का फलों से तुलादान कर स्वागत किया।
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि भगवान लव कुश और श्रीराम की महिमा से कोई अपरिचित नहीं है। भगवान लव और कुश ने वनवास के कठिन समय में भी धर्म, कर्तव्य और सच्चाई का पालन किया। उनकी वीरता का प्रमाण अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोकने की कथा से मिलता है। कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने धर्म, कर्तव्य और सच्चाई का साथ नहीं छोडऩा चाहिए।
मंत्री राजपूत ने कहा कि 50 लाख रुपये की लागत से निर्मित भगवान लव कुश भवन कुशवाहा समाज सहित सर्व समाज के लिए उपयोगी होगा। इस भवन में मांगलिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। राहतगढ़, सिहोरा, जैसीनगर, बिलहरा और सुरखी में पेयजल आपूर्ति के लिए 40 किलोमीटर दूर मडिय़ा डेम से पानी लाया गया है, जिसके लिए जनता का सहयोग महत्वपूर्ण रहा।
मंत्री राजपूत ने कहा कि सुरखी विधानसभा क्षेत्र में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, ताकि किसानों को खेती में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की तुलना करते हुए कहा कि पहले किसानों को बिजली के लिए रात-रात भर जागना पड़ता था। बीजेपी सरकार ने प्रत्येक गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा है। हर गांव में बिजली व पानी की सुविधा उपलब्ध है।
जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने कहा कि कुशवाहा समाज अपनी मेहनत, ईमानदारी और सभ्यता के लिए जाना जाता है। समाजजनों से कहा कि नशा न केवल व्यक्ति का नाश करता है बल्कि, परिवार और समाज को विनाश की ओर ले जाता है। सभी नशे से दूर रहें। कुशवाहा समाज के प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया कि भगवान लव कुश जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों को और अधिक भव्य बनाया जाएगा।