लव कुश जयंती के उपलक्ष्य में निकली शोभायात्रा, 50 लाख रुपए से बने भवन का हुआ लोकार्पण

जैसीनगर में कुशवाहा समाज द्वारा भगवान लव कुश जयंती के अवसर पर शोभायात्रा निकाली। आयोजन में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री राजपूत ने जैसीनगर की हिमांचल टौरी पर 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित भगवान लव कुश भवन का लोकार्पण किया। मंत्री ने शोभायात्रा में शामिल होकर भगवान लव कुश की मनमोहक झांकी का पूजन-अर्चन किया। गाजे-बाजे, अखाड़ों और डीजे की धुनों के साथ निकाली गई इस शोभायात्रा में सुरखी विधानसभा क्षेत्र सहित जिले भर से कुशवाहा समाज के लोग शामिल हुए। कुशवाहा समाज के लोगों ने मंत्री राजपूत का फलों से तुलादान कर स्वागत किया।