राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

सागर

बुजुर्ग को टक्कर मारकर 50 फीट तक घसीटा, फुटेज के बाद भी कार व चालक का पता नहीं लगा पाई पुलिस

गोपालगंज के काली तिराहा पर कार से बुजुर्ग को रौंदने के मामले में पुलिस बेफिक्र बनी हुई है। घटना के सीसीटीवी फुटेज होने के दो दिन बाद भी पुलिस न तो आरोपियों को हिरासत में ले पाई है और ना ही कार जब्त कर सकी है। पुलिस का तर्क है कि पीडि़त पक्ष बुधवार को उनके पास शिकायत करने नहीं आए थे। गुरुवार शाम प्रकरण दर्ज कराया है। इसलिए शुक्रवार तक कार और आरोपियों की शिनाख्त हो पाएगी।

Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Nov 28, 2025

गोपालगंज के काली तिराहा पर कार से बुजुर्ग को रौंदने के मामले में पुलिस बेफिक्र बनी हुई है। घटना के सीसीटीवी फुटेज होने के दो दिन बाद भी पुलिस न तो आरोपियों को हिरासत में ले पाई है और ना ही कार जब्त कर सकी है। पुलिस का तर्क है कि पीडि़त पक्ष बुधवार को उनके पास शिकायत करने नहीं आए थे। गुरुवार शाम प्रकरण दर्ज कराया है। इसलिए शुक्रवार तक कार और आरोपियों की शिनाख्त हो पाएगी।
ज्ञात हो कि बुधवार को इतवारी टौरी निवासी 55 वर्षीय दुर्गा प्रसाद रैकवार गोपालगंज में टैंट हाउस सुबह करीब 10 बजे टैंट के कार्य के लिए जा रहे थे कि काली तिराहा के पास पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी। टक्कर से उनका मोपेड सड़क से दूसरी तरफ जा गिरी और वह कार के नीचे आ गए। आरोपी पहले तो कार रोकर उतरे, लेकिन नीचे फंसे बुजुर्ग और आसपास लोगों को देखा तो वहां निकल भागे। ऐसे में नीचे फंसे बुजुर्ग कार के साथ 50 फीट तक घसीटते चले गए। उनकी मौत हो गई।

वारदात के 2 वीडियो आए

आसपास 2 सीसीटीवी वीडियो में हादसे के फुटेज मिले। एक वीडियो में बुजुर्ग दुर्गा प्रसाद अपनी साइड से मोपेड से धीरे-धीरे जा रहे थे, तभी कार चालक ने लापरवाही से पहले टक्कर मारी। वे पहले 20 फीट तक घिसटते गए। दूसरे वीडियो में जब भीड़ उन्हें निकालने आई तो आरोपी कार लेकर भागे और दूसरी बार सड़क पर करीब 30 फीट तक और घिसटते ले गए।

Published on:

28 Nov 2025 05:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / बुजुर्ग को टक्कर मारकर 50 फीट तक घसीटा, फुटेज के बाद भी कार व चालक का पता नहीं लगा पाई पुलिस

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

