बुजुर्ग को टक्कर मारकर 50 फीट तक घसीटा, फुटेज के बाद भी कार व चालक का पता नहीं लगा पाई पुलिस

गोपालगंज के काली तिराहा पर कार से बुजुर्ग को रौंदने के मामले में पुलिस बेफिक्र बनी हुई है। घटना के सीसीटीवी फुटेज होने के दो दिन बाद भी पुलिस न तो आरोपियों को हिरासत में ले पाई है और ना ही कार जब्त कर सकी है। पुलिस का तर्क है कि पीडि़त पक्ष बुधवार को उनके पास शिकायत करने नहीं आए थे। गुरुवार शाम प्रकरण दर्ज कराया है। इसलिए शुक्रवार तक कार और आरोपियों की शिनाख्त हो पाएगी।

ज्ञात हो कि बुधवार को इतवारी टौरी निवासी 55 वर्षीय दुर्गा प्रसाद रैकवार गोपालगंज में टैंट हाउस सुबह करीब 10 बजे टैंट के कार्य के लिए जा रहे थे कि काली तिराहा के पास पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी। टक्कर से उनका मोपेड सड़क से दूसरी तरफ जा गिरी और वह कार के नीचे आ गए। आरोपी पहले तो कार रोकर उतरे, लेकिन नीचे फंसे बुजुर्ग और आसपास लोगों को देखा तो वहां निकल भागे। ऐसे में नीचे फंसे बुजुर्ग कार के साथ 50 फीट तक घसीटते चले गए। उनकी मौत हो गई।