एमपी में झंडा फहराने पर खींचतान, विधायक से दूर कर दी ध्वज की डोरी

Nirmala Sapre- मध्यप्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पूर्ण उत्साह से मनाया जा रहा है। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने पचमढ़ी के राजभवन में झंडावंदन किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। राजधानी भोपाल में राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने प्रदेशवासियों के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शिवपुरी में स्वतंत्रता दिवस समारोह में मंच पर ही झपकी ले ली। बीना में तो ध्वजारोहण पर खासी खींचातानी हुई। यहां जनपद अध्यक्ष उषा राय विधायक निर्मला सप्रे के सामने से ध्वज की डोर दूर करते दिखीं। हालांकि बाद में दोनों महिला जनप्रतिनिधियों ने मामले पर स्पष्टीकरण दिया।
बीना में एक्सीलेंस स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में परेड की सलामी लेने के बाद विधायक निर्मला सप्रे ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। जनपद अध्यक्ष उषा राय, नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार, उपाध्यक्ष रमाकांत बिलगैया, एसडीएम विजय डेहरिया, एसडीओपी नितेश पटेल, थाना प्रभारी अनूप यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
कार्यक्रम में ध्वजारोहण के समय विचित्र स्थिति पैदा हो गई। विधायक निर्मला सप्रे झंडा फहराने के लिए आगे बढ़ीं लेकिन जनपद अध्यक्ष उषा राय पहले से ही डोर पकड़ी खड़ीं थीं। जब विधायक ने डोर पकड़ने का प्रयास किया तो जनपद अध्यक्ष ने उसे अपनी ओर खींच लिया। इतना ही नहीं, विधायक निर्मला सप्रे ने जैसे ही झंडा फहराने के लिए डोरी खींची, जनपद अध्यक्ष उषा राय भी उसे खींचती रहीं।
बाद में दोनों महिला जनप्रतिनिधियों ने सफाई पेश की। जनपद अध्यक्ष उषा राय ने कहा कि विधायक को अनजाने में समय से पहले ध्वजारोहण करने से बचाने के लिए मैंने डोरी दूर की थी। इधर विधायक निर्मला सप्रे ने तो ऐसी किसी घटना से ही साफ इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है।