एमपी में झंडा फहराने पर खींचतान, विधायक से दूर कर दी ध्वज की डोरी

Nirmala Sapre- मध्यप्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पूर्ण उत्साह से मनाया जा रहा है। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने पचमढ़ी के राजभवन में झंडावंदन किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। राजधानी भोपाल में राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने प्रदेशवासियों के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शिवपुरी में स्वतंत्रता दिवस समारोह में मंच पर ही झपकी ले ली। बीना में तो ध्वजारोहण पर खासी खींचातानी हुई। यहां जनपद अध्यक्ष उषा राय विधायक निर्मला सप्रे के सामने से ध्वज की डोर दूर करते दिखीं। हालांकि बाद में दोनों महिला जनप्रतिनिधियों ने मामले पर स्पष्टीकरण दिया।