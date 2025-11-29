एमपी की इस विधानसभा सीट पर दोबारा होगा चुनाव, बीजेपी सांसद का बड़ा बयान

MLA Nirmala Sapre- मध्यप्रदेश के सागर जिले के बीना विधानसभा की विधायक निर्मला सप्रे मुश्किलों में फंसी हैं। वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती थीं लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो गईं। दल बदलने के बावजूद निर्मला सप्रे ने विधानसभा से त्यागपत्र नहीं दिया जिसपर कांग्रेस ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाते हुए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश सरकार और विधायक निर्मला सप्रे को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस बीच बीजेपी की एक वरिष्ठ नेत्री का मामले में बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बीना विधानसभा में दोबारा चुनाव की बात कही है।