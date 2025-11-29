Patrika LogoSwitch to English

एमपी की इस विधानसभा सीट पर दोबारा होगा चुनाव, बीजेपी सांसद का बड़ा बयान

Nov 29, 2025

MLA Nirmala Sapre- मध्यप्रदेश के सागर जिले के बीना विधानसभा की विधायक निर्मला सप्रे मुश्किलों में फंसी हैं। वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती थीं लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो गईं। दल बदलने के बावजूद निर्मला सप्रे ने विधानसभा से त्यागपत्र नहीं दिया जिसपर कांग्रेस ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाते हुए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश सरकार और विधायक निर्मला सप्रे को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस बीच बीजेपी की एक वरिष्ठ नेत्री का मामले में बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बीना विधानसभा में दोबारा चुनाव की बात कही है।

कांग्रेस ने विधायक निर्मला सप्रे को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से प्रश्न किया कि दलबदल के मामले में 90 दिन में निर्णय के प्रावधान के बाद भी 16 माह में फैसला क्यों नहीं किया गया?

विधायक निर्मला सप्रे ने लोकसभा चुनाव के दौरान 5 मई 2024 को राहतगढ़ में सीएम डॉ. मोहन यादव और तत्कालीन बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा के समक्ष बीजेपी ज्वाइन की थी। उन्होंने बाकायदा बीजेपी का गमछा गले में पहना। जनसभा में विधायक निर्मला सप्रे ने मंच से यह ऐलान भी किया कि बीना के विकास के लिए वे बीजेपी में शामिल हुई हैं। हालांकि आधिकारिक रूप में वे अब भी कांग्रेस विधायक ही हैं।

इधर कांग्रेस का साफ कहना है कि विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं इसलिए उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। उन्होंने दलबदल तो किया लेकिन नियमानुसार त्यागपत्र नहीं दिया। विधायक निर्मला सप्रे के मामले में बीजेपी का रुख भी पूरी तरह साफ नहीं है। प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से जब पूछा गया कि विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी में हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमारी पार्टी के 164 विधायक हैं। कौन किस दल में हैं, ये वे ही बताएंगी।

बीना विधानसभा सीट पर दोबारा चुनाव तय

बीना विधायक निर्मला सप्रे की बीजेपी की सदस्यता और विधानसभा से इस्तीफे के संबंध में चल रही उहापोह के बीच बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री, सागर की सांसद लता वानखेड़े का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पार्टी बदलने पर चुनाव होता है, बीना में भी होगा। सांसद लता वानखेड़े ने अभी तक चुनाव नहीं होने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि यहां तकनीकी कारणों से चुनाव नहीं हो पाए हैं।

विधानसभा से जल्द ही इस्तीफा दे सकती हैं विधायक निर्मला सप्रे

सांसद लता वानखेड़े के इस बयान से साफ है कि बीना विधानसभा सीट पर दोबारा चुनाव तय है। माना जा रहा है कि विधायक निर्मला सप्रे जल्द ही विधानसभा से इस्तीफा दे सकती हैं।

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / एमपी की इस विधानसभा सीट पर दोबारा होगा चुनाव, बीजेपी सांसद का बड़ा बयान

