एमपी में बीजेपी की नगर परिषद अध्यक्ष पर बड़ी कार्रवाई, सरकार ने पद से हटाया

Deori - मध्यप्रदेश में एक नगर परिषद अध्यक्ष पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया है। सागर जिले की देवरी नगर परिषद अध्यक्ष पद से नेहा जैन को हटाया गया है। उनपर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे जिनकी जांच कराई गई। जांच में नेहा जैन को दोषी पाया गया जिसके बाद मध्यप्रदेश शासन ने नगर पालिका परिषद देवरी की अध्यक्ष पद से उन्हें हटा दिया। वे बीजेपी से जुड़ीं थीं हालांकि पार्टी के ही ज्यादातर पार्षद उनका विरोध कर रहे थे।