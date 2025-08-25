एमपी में बीजेपी की नगर परिषद अध्यक्ष पर बड़ी कार्रवाई, सरकार ने पद से हटाया

Patrika LogoSwitch to English

सागर

एमपी में बीजेपी की नगर परिषद अध्यक्ष पर बड़ी कार्रवाई, सरकार ने पद से हटाया

Deori - मध्यप्रदेश में एक नगर परिषद अध्यक्ष पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया है।

deepak deewan

Aug 25, 2025

Deori - मध्यप्रदेश में एक नगर परिषद अध्यक्ष पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया है। सागर जिले की देवरी नगर परिषद अध्यक्ष पद से नेहा जैन को हटाया गया है। उनपर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे जिनकी जांच कराई गई। जांच में नेहा जैन को दोषी पाया गया जिसके बाद मध्यप्रदेश शासन ने नगर पालिका परिषद देवरी की अध्यक्ष पद से उन्हें हटा दिया। वे बीजेपी से जुड़ीं थीं हालांकि पार्टी के ही ज्यादातर पार्षद उनका विरोध कर रहे थे।

इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि नेहा जैन परिषद हित व लोकहित में अपने दायित्वों का विधिसम्मत पालन करने में सक्षम नहीं रहीं। उन्होंने नियमों के विपरीत कार्य किया। नेहा जैन पर लगे 4 आरोपों में से 3 आरोप प्रमाणित पाए गए। इसके बाद उनको पद से हटाया गया है।

खबर अपडेट की जा रही है…

25 Aug 2025 06:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / एमपी में बीजेपी की नगर परिषद अध्यक्ष पर बड़ी कार्रवाई, सरकार ने पद से हटाया

