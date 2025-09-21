Patrika LogoSwitch to English

सागर

स्वास्थ्य मंत्री के प्रभार वाले जिले के अस्पताल में घूम रहे कुत्ते, मरीज के परिजन ने बनाया वीडियो

MP News: सागर जिला अस्पताल के वार्ड और गलियारों में मरीजों से ज़्यादा कुत्ते घूम रहे हैं। रात को झुंड बनाकर आतंक मचाते हैं। परिजन ने वीडियो बनाकर लापरवाही उजागर की।

सागर

Akash Dewani

Sep 21, 2025

Dogs roaming district hospital video viral Health Minister sagar mp news
Dogs roaming district hospital video viral Health Minister sagar (Patrika.com)

Dogs roaming district hospital:सागर जिला अस्पताल की यह तस्वीर है, जिसमें कुत्तों का झुंड बेखौफ होकर घूम रहा है। हैरानी की बात यह है कि सागर के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल हैं जो उप मुख्यमंत्री होने के साथ स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उनके प्रभार वाले जिले के सबसे बड़े अस्पताल में मरीज डरे हुए हैं। रात में कुत्ते आतंक मचाते हैं, परिसर में दाखिल होते हैं, वार्डों में घूमते हैं और गंदगी फैलाते हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुत्ता वार्डों को झांककर शिकार की तलाश कर रहे हैं।

दीवारों पर गंदगी कर परिसर को अपना इलाका घोषित कर रहे हैं। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में कुत्तों के काटने की शिकायत कई बार हो चुकी है। फिलहाल इसे सुरक्षाकर्मियों की चूक बताया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन दबाव में रहता है, शासन की ओर से सहयोग नहीं मिलता। जबकि एनजीओ कुत्तों पर कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाते हैं। (MP News)

अस्पताल में देखा गया कुत्तों का झुंड

वीडियो शुकवार-शनिवार की दरमियानी रात का बताया जा रहा है। जहां 4 कुत्तों का झुंड जिला अस्पताल के ओपीडी एरिया से लेकर प्रसूता वार्ड के आसपास मंडराते दिख रहे हैं। कुत्ता जमीन पर सो रहे मरीज के परिजनों के आसपास भटक रहे हैं। कुछ कुत्ता वार्ड में झांक रहे हैं तो एक कुत्ता दीवार गंदी कर रहा है, मानो बता रहे हैं कि यह उनका इलाका है। कुत्तों के अस्पताल में घूमने की घटना मरीज के एक परिजन ने कैमरा में कैद कर ली। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। (MP News)

सुरक्षा गार्ड बढ़ाकर, जालियां लगाएंगे

वीडियो वायरल होने के बाद सिविल सर्जन डॉ. आरएस जयंत ने शनिवार की दोपहर बैठक की। बैठक में बताया गया है कि रात के समय डफरिन अस्पताल और ओपीडी का मुख्य द्वार खुला रहता है। दोनों जगहों पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं फिर कुत्ता कहां से अंदर पहुंचे। इस दौरान पता चला कि परिसर में 5-6 जगह ऐसी भी हैं जहां जालियां न होने से कुत्ता अंदर आ जाते हैं। निर्णय लिया गया कि सुरक्षा गाडौं की संख्या बढ़ाई जाएगी और कुछ जगह लोहे की जालियां लगाई जाएंगी। (MP News)

प्रबंधन दबाव में नहीं ले पाता कोई एक्शन

जिला अस्पताल परिसर में सबसे ज्यादा आवारा कुत्ता पोस्टमार्टम हाउस तरफ हैं। यहां सरकारी आवास भी हैं। बताया जा रहा है कि यहां एक डॉग लवर्स आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं। पड़ोसियों के कई बार शिकायत करने के बाद भी यहां कुत्तों का आतंक बना हुआ है। बीते वर्ष सिविल सर्जन ने जब आवारा कुत्तों पर एक्शन लेने का प्रयास किया तो उनके पास कई राष्ट्रीय स्तर के एनजीओ संचालकों के फोन आ गए और कार्रवाई नहीं करने दी। (MP News)

खूंखार है इलाके के कुत्तों का झुंड

जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज से लगे इलाके में कुत्तों की 15-20 टोलियां हैं। यह अस्पताल का मेडिकल वेस्ट खा रहे हैं। पीछे खाली जगह में मृत मवेशियों को खाकर हिंसक हो गए हैं। 6 माह पहले बीएमसी में इलाज कराने आई महिला को कुत्ता ने काट दिया था। इसके अलावा जिला अस्पताल परिसर से लगे वैशाली नगर में बीते वर्ष एक बछड़े को कुत्तों ने जिंदा ही खा लिया था। कुत्तों की यह टोलियां हर दिन मवेशियों पर हमला कर उन्हें लहूलुहान कर देती हैं। (MP News)

बढ़ाई जाएगी सुरक्षा- सिविल सर्जन

रात के समय कुत्ता परिसर में अंदर चले गए थे। जानकारी मिली है कि परिसर में कुछ जगह ऐसी भी हैं, जहां से कुत्ता आसानी से आ रहे हैं। इन जगहों पर लोहे की जालियां लगा रहे हैं। सुरक्षा गार्डों की संख्या बढाई जाएगी। -डॉ. आरएस जयंत, सिविल सर्जन जिला अस्पताल

Published on:

21 Sept 2025 03:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / स्वास्थ्य मंत्री के प्रभार वाले जिले के अस्पताल में घूम रहे कुत्ते, मरीज के परिजन ने बनाया वीडियो

