स्वास्थ्य मंत्री के प्रभार वाले जिले के अस्पताल में घूम रहे कुत्ते, मरीज के परिजन ने बनाया वीडियो

वीडियो शुकवार-शनिवार की दरमियानी रात का बताया जा रहा है। जहां 4 कुत्तों का झुंड जिला अस्पताल के ओपीडी एरिया से लेकर प्रसूता वार्ड के आसपास मंडराते दिख रहे हैं। कुत्ता जमीन पर सो रहे मरीज के परिजनों के आसपास भटक रहे हैं। कुछ कुत्ता वार्ड में झांक रहे हैं तो एक कुत्ता दीवार गंदी कर रहा है, मानो बता रहे हैं कि यह उनका इलाका है। कुत्तों के अस्पताल में घूमने की घटना मरीज के एक परिजन ने कैमरा में कैद कर ली। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। (MP News)