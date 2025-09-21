PM मोदी ने जिस गांव की दो बार तारीफ की, वहां मैदान ही नहीं खेल लायक, खिलाड़ी परेशान

Mann Ki Baat: खिलाड़ियों के उत्साह और फुटबॉल के प्रति उनकी लगन और आगे बढ़‌ने की चाह पर संसाधन और उपयुक्त खेल मैदान की कमी ब्रेक लगा रही है। शहडोल के विचारपुर फुटबॉल मैदान (Vicharpur village) में रेफरशिप कोर्स कराने के लिए आए विशेषज्ञों ने भी चिंता जाहिर की है। उनका मानना है कि अभ्यास तक तो ठीक है लेकिन खिलाड़ी यदि खेलने के उद्देश्य से मैदान में उतरेंगे तो बुरी तरह से चोटिल होंगे। विचारपुर फुटबॉल मैदान के लिए जमीन पर्याप्त है, लेकिन इसे सुरक्षित करने और सुविधाआ को और बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रशासनिक स्तर पर इसके लिए पहल हो तो फुटबॉल के साथ ही अन्य खेलों के लिए सर्वसुविधायुक्त मैदान तैयार किया जा सकता है। (MP News)