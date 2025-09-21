Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टीकमगढ़

थाना परिसर के प्राचीन हनुमान मंदिर में हुई बड़ी चोरी, पांच मूर्तियां उड़ा ले गए चोर

MP News: मध्य प्रदेश के निवाड़ी में दिन-दहाड़े थाने परिसर के प्राचीन हनुमान मंदिर से माता लक्ष्मी, राम दरबार और अन्य मूर्तियां चोरी। लोग पुलिस की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए गुस्से में हैं।

टीकमगढ़

Akash Dewani

Sep 21, 2025

Hanuman temple theft case niwari police station mp news
Hanuman temple theft case niwari police station (फोटो- सोशल मीडिया)

Hanuman temple theft case: चोरों ने थाना परिसर में स्थित हनुमान मंदिर को दिन-दहाड़े निशाना बनाया और यहां से देवताओं की पांच मूर्तियां चोरी करके ले गए। निवाड़ी के कोतवाली परिसर में हनुमानजी का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया और यहां से माता लक्ष्मी, गणेश-लक्ष्मी, मां दुर्गा, राम दरबार और शनि देव की प्रतिमाएं चोरी कर ले गए। इसकी सूचना मिलते ही बजरंग दल और विहिप के पदाधिकारी पुजारी राजू मिश्रा के साथ थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराई। साथ ही आरोपियों की गिरतारी की मांग की है। (MP News)

पुजारी ने बताई कहानी

पुजारी राजू मिश्रा ने बताया कि सुबह का पूजन करने के बाद दोपहर 12 बजे वह मंदिर के पट बंद कर वे घर गए थे। जब दोपहर 3 बजे मंदिर लौटे तो मूर्तियां गायब थी। इस पर उन्होंने लोगों को इसकी जानकारी दी और शिकायत दर्ज कराई है। थाना परिसर के मंदिर से दिन-दहाड़े मूर्ति चोरी होने पर लोगों का कहना था कि जब थाना परिसर ही सुरक्षित नहीं है तो लोग किस पर भरोसा करें। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री रूपेश सिंह दांगी, राजीव गुप्ता, रमेश तिवारी, मैथिलीशरण गुप्ता, लक्ष्मीकांत गुप्ता, राजकुमार मिश्रा, दीपक कुमार खर्द, ऋषि खेबरिया, पप्पू जैन, महेश अहिरवार, चंद्रशेखर दुबे सहित कई नागरिक मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

BJP के कार्यक्रम में दिखा फरार तस्कर, नेताओं के साथ खिंचवाई फोटो, वीडियो भी वायरल
मंदसौर
Fugitive dodachura smuggler spotted BJP Seva Pakhwada event mandsaur mp news

जल्द होगी गिरफ्तारी

इस मामले में कोतवाली प्रभारी बलजीत सिंह जाट का कहना था कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे है। जल्द ही पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर मूर्तियां बरामद कर लेगी।

ये भी पढ़ें

वन विभाग रिश्वत कांड: ड्राइवर ने खोली अफसरों की पोल, कहा- मैंने रेंजर को दिए पैसे
सीहोर
Forest Department Bribery Scandal driver exposes officers mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Sept 2025 01:05 pm

Published on:

21 Sept 2025 01:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / थाना परिसर के प्राचीन हनुमान मंदिर में हुई बड़ी चोरी, पांच मूर्तियां उड़ा ले गए चोर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.