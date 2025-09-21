थाना परिसर के प्राचीन हनुमान मंदिर में हुई बड़ी चोरी, पांच मूर्तियां उड़ा ले गए चोर

Hanuman temple theft case: चोरों ने थाना परिसर में स्थित हनुमान मंदिर को दिन-दहाड़े निशाना बनाया और यहां से देवताओं की पांच मूर्तियां चोरी करके ले गए। निवाड़ी के कोतवाली परिसर में हनुमानजी का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया और यहां से माता लक्ष्मी, गणेश-लक्ष्मी, मां दुर्गा, राम दरबार और शनि देव की प्रतिमाएं चोरी कर ले गए। इसकी सूचना मिलते ही बजरंग दल और विहिप के पदाधिकारी पुजारी राजू मिश्रा के साथ थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराई। साथ ही आरोपियों की गिरतारी की मांग की है। (MP News)
पुजारी राजू मिश्रा ने बताया कि सुबह का पूजन करने के बाद दोपहर 12 बजे वह मंदिर के पट बंद कर वे घर गए थे। जब दोपहर 3 बजे मंदिर लौटे तो मूर्तियां गायब थी। इस पर उन्होंने लोगों को इसकी जानकारी दी और शिकायत दर्ज कराई है। थाना परिसर के मंदिर से दिन-दहाड़े मूर्ति चोरी होने पर लोगों का कहना था कि जब थाना परिसर ही सुरक्षित नहीं है तो लोग किस पर भरोसा करें। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री रूपेश सिंह दांगी, राजीव गुप्ता, रमेश तिवारी, मैथिलीशरण गुप्ता, लक्ष्मीकांत गुप्ता, राजकुमार मिश्रा, दीपक कुमार खर्द, ऋषि खेबरिया, पप्पू जैन, महेश अहिरवार, चंद्रशेखर दुबे सहित कई नागरिक मौजूद रहे।
इस मामले में कोतवाली प्रभारी बलजीत सिंह जाट का कहना था कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे है। जल्द ही पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर मूर्तियां बरामद कर लेगी।