थाना परिसर के प्राचीन हनुमान मंदिर में हुई बड़ी चोरी, पांच मूर्तियां उड़ा ले गए चोर

पुजारी राजू मिश्रा ने बताया कि सुबह का पूजन करने के बाद दोपहर 12 बजे वह मंदिर के पट बंद कर वे घर गए थे। जब दोपहर 3 बजे मंदिर लौटे तो मूर्तियां गायब थी। इस पर उन्होंने लोगों को इसकी जानकारी दी और शिकायत दर्ज कराई है। थाना परिसर के मंदिर से दिन-दहाड़े मूर्ति चोरी होने पर लोगों का कहना था कि जब थाना परिसर ही सुरक्षित नहीं है तो लोग किस पर भरोसा करें। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री रूपेश सिंह दांगी, राजीव गुप्ता, रमेश तिवारी, मैथिलीशरण गुप्ता, लक्ष्मीकांत गुप्ता, राजकुमार मिश्रा, दीपक कुमार खर्द, ऋषि खेबरिया, पप्पू जैन, महेश अहिरवार, चंद्रशेखर दुबे सहित कई नागरिक मौजूद रहे।