उजड़ गए आशियाने, आंखों में भर आए आंसू: रेलवे की कार्रवाई में ढहे दर्जनों घर

बीना. सागर गेट स्थिति अंडरब्रिज के पास से रेलवे की जमीन पर वर्षों से बसे परिवारों के आशियानों पर बुधवार सुबह रेलवे का बुलडोजर चलने से कई लोग बेघर हो गए। बीना-कटनी तीसरी रेल लाइन परियोजना और रेलवे भूमि की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित बाउंड्रीवॉल निर्माण के तहत रेलवे प्रशासन ने करीब सात पक्के और 20 से अधिक कच्चे मकानों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान कई परिवारों के सिर से छत छिन गई और वह खुले आसमान के नीचे जीवन बिताने को मजबूर हो गए।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार संबंधित क्षेत्र में लंबे समय से अतिक्रमण था। प्रशासन ने पहले नोटिस जारी कर लोगों से स्वयं अतिक्रमण हटाने को कहा था। इसके बाद तीन दिन पूर्व सीमांकन कर अंतिम नोटिस भी दिए गए, लेकिन निर्धारित समय तक मकान नहीं हटाए गए। इसके चलते बुधवार सुबह करीब नौ बजे रेलवे की टीम दो जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान एडीईएन मयंक जैन, पीडब्ल्यूआई राजीव रंजन सहित आरपीएफ, जीआरपी और सिटी पुलिस के जवान बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पुलिस बल की निगरानी में पहले मकानों को खाली कराया गया और फिर उन्हें तोड़ा गया।