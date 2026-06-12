डकैती की साजिश रच रहे पांच आरोपी गिरफ्तार, सराफा दुकान और पेट्रोल पंप था निशाने पर

बीना. पुलिस ने डकैती की साजिश रच रहे पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी वारदात टाल दी। पुलिस ने मालखेड़ी रोड स्थित अनिल इंडस्ट्रीज के सामने खाली प्लॉट से आरोपियों को संदेह के आधार पर पकड़ा था। पूछताछ में आरोपियों ने सोनिया ज्वेलर्स और शाह पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बनाने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कई उपकरण भी बरामद किए हैं।

एसडीओपी अजय कुमार सनकत ने बताया कि 10 जून को पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग मालखेड़ी रोड पर डकैती की साजिश रच रहे हैं। मौके पर पहुंचकर दबिश दी, तो वहां पांच लोग झुंड बनाकर बैठे मिले, जिन्होंने सोनिया ज्वेलर्स व शाह पेट्रोल पंप पर डकैती को अंजाम देने की बात स्वीकार की। पुलिस ने मौके से लखा सिंह पिता राजा पारदी (22) निवासी मुरातपुर, थाना धरनावदा, जिला गुना, नंदू उर्फ नंदकिशोर पिता उम्मेद सिंह पारदी (39) निवासी ग्राम केनरा, थाना धरनावदा, जिला गुना, तारा सिंह पिता बनारस पारदी (19) निवासी ग्राम मुरातपुर, थाना धरनावदा, जिला गुना, गजराज सिंह पिता ज्वाला सिंह पारदी (22) निवासी ग्राम मुरातपुर, थाना धरनावदा जिला गुना और कुलदीप पिता सैंसन मोगिया, (20) निवासी ग्राम सेबड़ा, थाना सुभाषपुरा, जिला शिवपुरी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अनूप यादव, एसआई लखन राज, आरके जोरम, जय सिंह, एएसआई शिखचरंद, प्रधान आरक्षक संजय बेन, आरक्षक प्रेमजीत सिंह, अजय कुमार, अनिल जाटव, दीप सिंह, जितेन्द्र चंद्रवंशी, युधिष्ठिर, बाबूलाल, प्रमोद, नीरज सिंह, संदीप यादव व नरेंद्र की अहम भूमिका रही।