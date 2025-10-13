Patrika LogoSwitch to English

सागर

बच्चों को दिया जा रहा हॉकी का नि:शुल्क प्रशिक्षण, सामग्री भी करा रहे उपलब्ध

सीनियर खिलाड़ियों ने की है शुरूआत, बीना की पहचान को वापस दिलाने का किया जा रहा प्रयास

less than 1 minute read

सागर

image

sachendra tiwari

Oct 13, 2025

Free hockey training is being provided to children, and equipment is also being made available.

बच्चों को प्रशिक्षण देते हुए

बीना. हॉकी के नए खिलाड़ी तैयार करने के लिए सीनियर खिलाड़ियों ने बच्चों को नि:शुल्क प्रशिक्षण देना शुरू किया है और उन्हें सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। बच्चे भी इस खेल में रूचि ले रहे हैं।
खेल प्रशिक्षण आरपीएफ खेल मैदान में दिया जा रहा है और यहां पहुंचने वाले बच्चों को हॉकी और बॉल भी नि:शुल्क प्रदान की जा रही हैं, जिससे वह घर पर भी अभ्यास कर सकें। प्रशिक्षकों ने बताया कि प्रत्येक दिन शाम 5 से 6 बजे तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत करने का उद्देश्य राष्ट्रीय खेल हॉकी में बच्चों की भागीदारी बढ़ाना है। क्योंकि हॉकी की तरफ ध्यान न दिए जाने से बच्चों का रुझान दूसरे खेलों की ओर बढ़ रहा है और राष्ट्रीय खेल प्रभावित हो रहा है। प्रशिक्षण दे रहे मंगेश रजक ने बताया कि बीना शहर की हॉकी खेल में अलग पहचान रही है और कई खिलाड़ी रेलवे अलग-अलग कंपनियों से खेलते थे, लेकिन धीरे-धीरे यह पहचान खत्म होती जा रही है। बच्चे प्रशिक्षण लेकर खेलेंगे, तो फिर यह पहचान वापस मिल सकती है। उन्होंने बताया कि खेल युवा कल्याण विभाग से 10 हॉकी और 10 बॉल प्रदान की गई थीं, जो बच्चों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी करीब पंद्रह बच्चे अभ्यास करने आ रहे हैं। सीनियर खिलाड़ी आरके बरेठिया, दीवान सिंह बुंदेला, पूर्व खेल शिक्षक मनोज यादव का प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

मेजर ध्यानचंद भी खेले हैं बीना में हॉकी
बीना में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी हॉकी खेल चुके हैं। इसके साथ ही कई सीनियर खिलाड़ी बीना खेलने आते थे, क्योंकि बड़े-बड़े टूर्नामेंट भी यहां होते थे। कुछ वर्षों से इस खेल पर ध्यान नहीं दिया गया और नए बच्चों को इसके लिए तैयार किया जा रहा है।

