यूनिवर्सिटी के वाटर कूलर में छिपकली और मेंढक का बसेरा, छात्रों में आक्रोश, जांच की उठी मांग

frogs and lizards in the water cooler: मध्य प्रदेश (MP) के बड़े विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री विभाग में लापरवाही उजागर हुई। वाटर कूलर में मेंढक और छिपकली मिलने से छात्रों में आक्रोश है।

सागर•Mar 27, 2025 / 11:15 am• Akash Dewani

frogs and lizards in the water cooler: सागर के डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री विभाग में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। बुधवार को विभाग के वाटर कूलर में मेंढक और छिपकली मिलने के आरोप लगे हैं। यह घटना तब उजागर हुई, जब कुछ छात्र ठंडा पानी लेने के लिए वाटर कूलर का उपयोग कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने पानी लिया, उन्हें दुर्गंध महसूस हुई। बदबू से परेशान छात्रों ने जब वाटर कूलर का ढक्कन खोलकर देखा, तो उसमें मेंढक और छिपकली तैरते मिले।