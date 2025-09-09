सोने-चांदी के भाव ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, फिर बढ़ेंगे रेट !

पिछले एक सप्ताह से लगातार बाजार में सोने के दाम बढ़े हैं। कारोबारियों की माने तो सोना-चांदी के भाव ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक साल के अंदर सोने के भाव में 2० प्रतिशत तो चांदी के भाव में 25 प्रतिशत उछाल आया है। नवंबर 2024 में सोना प्रति 10 ग्राम 78000 रुपए था और चांदी 90,000 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जबकि एक अगस्त 2025 को सोना लगभग एक लाख रुपए प्रति 10 ग्राम था और चांदी 1,12,000 रुपए प्रति किलोग्राम थी।