मंडी में पानी निकासी की नहीं उचित व्यवस्था, व्यापारियों की उपज हो जाती है खराब

बीना. कृषि उपज मंडी में अव्यवस्थाओं और जगह की कमी के कारण किसान व व्यापारी परेशान हैं। इसके बाद भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। न मंडी परिसर का विस्तार हो पा रहा है और न ही मंडी दूसरी जगह शिफ्ट हो पा रही है।

मंडी नौ एकड़ में बनी हुई, जिसमें कार्यालय, व्यापारियों के शेड व गोदाम, किसानों के लिए शेड बने हुए हैं। मंडी में आवक के अनुसार यह जगह पर्याप्त नहीं है, जिससे व्यापारियों को उपज रखने पर्याप्त जगह नहीं है और किसान डाक नीलामी के दौरान परेशान होते हैं। मंडी में पानी निकासी की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और बारिश में व्यापारियों की उपज भीग जाती है। पिछले दिनों बारिश से कुछ व्यापारियों की अनाज की बोरियों के नीचे पानी भर गया था, जिससे वह खराब हो गया। साथ ही शेड ऊंचे होने से किसानों के ट्रैक्टर-ट्रॉली वहां नहीं पहुंच पाते हैं। जगह के अभाव में कई व्यापारी किसानों के शेड में भी उपज रख लेते हैं, जो नियमानुसार न होने पर नोटिस जारी किए जाते हैं और जुर्माना भी वसूला जाता है। क्योंकि शेड खाली न होने से किसान अपनी उपज नहीं रख पाते हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए अधिकारी कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं।