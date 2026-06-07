ग्रामीण व किसानों के लिए नो-डेवलपमेंट जोन और कंपनियों ने बाउंड्रीवॉल के पास लगाए प्लांट

बीना. बीपीसीएल रिफाइनरी प्रबंधन की दोहरी नीती से ग्रामीणों व किसानों में आक्रोश पनप रहा है। पांच किलोमीटर के नो-डेवलपमेंट जोन में ग्रामीणों को कोई भी निर्माण करने के पहले अनुमति लेनी पड़ती है। साथ ही रिफाइनरी के आसपास एक किमी के दायरे को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया है, जिसमें कोई निर्माण नहीं हो सकता है। इसके बाद भी रिफाइनरी विस्तार में कार्य करने आईं कंपनियों ने बाउंड्रीवॉल के पास ही प्लांट लगा लिए हैं।

रिफाइनरी विस्तार कार्य के लिए विभिन्न कंपनियां कार्य कर रही हैं। इन कंपनियों ने रिफाइनरी की बाउंड्रीवॉल से कुछ मीटर दूर ही प्लांट लगाए हैं, जहां मटेरियल तैयार किया जा रहा है। इन प्लांटों को हटाने के लिए अधिकारियों ने नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन कई महा बीत जान के बाद भी प्लांट यथावत चल रहे हैं। रिफाइनरी के पास प्लांट संचालित होने से ग्रामीणों में आक्रोश है कि नियम सिर्फ उनके लिए ही बने हैं और कंपनियां मनमर्जी से कार्य कर रही हैं। यह प्लांट भी नो-डेवलपमेंट एरिया के बाहर किए जाना चाहिए या फिर नो-डेवलपमेंट जोन को खत्म किया जाए। प्लांट के साथ-साथ कंपनियों ने मजूदर कॉलोनी भी बना ली हैं, जहां हजारों मजदूर रह रहे हैं। इसको लेकर किसान व ग्रामीण लगातार अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंप रहे हैं। हडक़ल खाती के सरंपच प्रतिनिधि अवधेश तिवारी ने बताया कि रिफाइनरी प्रबंधन के दोहरे रवैया के खिलाफ लगातार शिकायत की जा रही हैं और जब नो-डेवलपमेंट जोन खत्म नहीं होता या फिर सभी के लिए एक जैसे नियम नहीं बनाए जाएंगे तब तक लड़ाई जारी रहेगी।