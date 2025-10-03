Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

हिन्दुओं को एकत्रित होकर पंरपरा और संस्कृति के अनुसार त्योहार मनाना चाहिए-महामंडलेश्वर

आगासौद रोड पर जलाया गया रावण, दो बार लगानी पड़ी आग, तब जला सका पुतला

2 min read

सागर

image

sachendra tiwari

Oct 03, 2025

Hindus should come together and celebrate festivals according to tradition and culture - Mahamandaleshwar

पुतला दहन देखने पहुंचे लोग

बीना. आगासौद रोड पर विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल सहित हिन्दू समाज ने 25 फीट ऊंचा रावण का पुतला जलाया। बच्चों को राम, लक्ष्मण और हनुमान बनाया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर राधामोहनदास महाराज थे।
कार्यक्रम की शुरुआत में मंच पर भगवान की पूजन धर्माधिकारी दशरथलाल पुरोहित ने कराई। इसके बाद महामंडलेश्वर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि रावण का पुतला बुराई का प्रतीक है और इस दिन बुराई को खत्म कर सत्य की विजय होती है। सभी हिन्दुओं को सत्य का अनुसरण करना चाहिए। हिन्दू समाज को सभी त्योहार एकत्रित होकर परंपरागत तरीके से संस्कृति के अनुसार धूमधाम से मनाना चाहिए। साथ ही ईश्वर और संस्कृति के प्रति निष्ठावान बनें। वर्तमान समय हिन्दुओं के जागने का है और जागरूक होना जरूरी है। राम बने मन यादव, लक्ष्मण पूजा चतुर्वेदी और हनुमान अभिनव चतुर्वेदी को आयोजक रावण के पुतले के पास लेकर पहुंचे। भगवान राम ने प्रतिकात्मक धनुष से बाण छोड़ा और रावण का पुतला जलने लगा, लेकिन पुतले में नमी होने के कारण वह बुझ गया था, जिससे फिर से आग लगानी पड़ी और फिर आतिशबाजी के साथ कुछ ही देर में पुतला जलकर राख हो गया। पुतला दहन देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे थे और जय श्रीराम के जयकारे भी लगाए। विहिप जिलाध्यक्ष सुनील सिरोठिया ने सहयोग के लिए पूरी हिन्दू समाज का आभार व्यक्त किया। संचालन शिवम पाठक ने किया।

हिन्दुओं के आयोजन के लिए जगह उपयुक्त
महामंडलेश्वर ने कहा कि शहर में 90 से 95 प्रतिशत हिन्दू हैं और किसी आयोजन के लिए बड़े मैदान की जरूरत होती है। आगासौद रोड की जिस जगह पर रावण दहन हो रहा है, वह ऐसे आयोजन के लिए पर्याप्त है। गौरतलब है कि यह जमीन अस्पताल के लिए चिंहित हुई थी, लेकिन इस जमीन को वक्फ बोर्ड का बताते हुए मुस्लिम समुदाय ने न्यायालय स्टे लिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 12:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / हिन्दुओं को एकत्रित होकर पंरपरा और संस्कृति के अनुसार त्योहार मनाना चाहिए-महामंडलेश्वर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रेलवे महाप्रबंधक दौरा: आने से पहले ही सुधारी जाने लगीं व्यवस्थाएं

Railway General Manager's visit: Arrangements started being improved even before his arrival
सागर

सरकार यह अंतर भी करो पूरा: एक एकड़ में पंद्रह हजार की लागत, सोयाबीन निकल रहा आठ हजार का

Government should also make up this difference: One acre costs fifteen thousand, soybean is being produced for eight thousand rupees
सागर

बेशर्म व्यवस्था… गड्ढों में चलना होगा, टोल भी देना होगा

Shameless system... you will have to walk in potholes and also pay toll.
सागर

खिमलासा में चोरी की बढ़ती घटनाओं से जनता आक्रोशित, कार्रवाई की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

Rising thefts in Khimlasa angered public, demand for action
सागर

ट्रेनों में नकली किन्नरों से परेशान यात्री: बीना से भोपाल और सागर रूट पर यात्री असुरक्षित

Passengers troubled by fake eunuchs in trains: Passengers unsafe on Bina to Bhopal and Sagar route
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.