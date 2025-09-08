Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सागर

जैन मंदिर में हुई लाडू सजाओ प्रतियोगिता, श्रीजी की शोभायात्रा निकाली

दिगंबर जैन महिला परिषद की बहनों ने 1008 वासु पूज्य भगवान के निर्माण कल्याणक के दिन मंदिर की में लाडू सजाओ प्रतियोगिता की। महिलाओं ने हर्षोल्लास से लाडू चढ़ाया। दोपहर में श्रीजी की शोभायात्रा निकाली गई।

सागर

Rizwan ansari

Sep 08, 2025

दिगंबर जैन महिला परिषद की बहनों ने 1008 वासु पूज्य भगवान के निर्माण कल्याणक के दिन मंदिर की में लाडू सजाओ प्रतियोगिता की। महिलाओं ने हर्षोल्लास से लाडू चढ़ाया। दोपहर में श्रीजी की शोभायात्रा निकाली गई। जिसमें सभी बहनों ने अपने-अपने घर के द्वार पर रंगोली सजाई और आरती की। मंदिर में अभिषेक पूजन हुआ। शाम को भक्तांबर का पाठ और आरती प्रवचन हुए। इस मौके पर आशा जैन, ज्योति जैन, अंजू जैन, अंजली जैन, अनीशा बड़कुल, संध्या जैन, रीना जैन, माया दिवाकर, सीमा, संगीता, सपना, निक्की, मनीषा, डॉ. रचना, अमिता, सुषमा आदि मौजूद रहीं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

religion

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Sept 2025 04:54 pm

Published on:

08 Sept 2025 04:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / जैन मंदिर में हुई लाडू सजाओ प्रतियोगिता, श्रीजी की शोभायात्रा निकाली

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.