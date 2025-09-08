जैन मंदिर में हुई लाडू सजाओ प्रतियोगिता, श्रीजी की शोभायात्रा निकाली

दिगंबर जैन महिला परिषद की बहनों ने 1008 वासु पूज्य भगवान के निर्माण कल्याणक के दिन मंदिर की में लाडू सजाओ प्रतियोगिता की। महिलाओं ने हर्षोल्लास से लाडू चढ़ाया। दोपहर में श्रीजी की शोभायात्रा निकाली गई। जिसमें सभी बहनों ने अपने-अपने घर के द्वार पर रंगोली सजाई और आरती की। मंदिर में अभिषेक पूजन हुआ। शाम को भक्तांबर का पाठ और आरती प्रवचन हुए। इस मौके पर आशा जैन, ज्योति जैन, अंजू जैन, अंजली जैन, अनीशा बड़कुल, संध्या जैन, रीना जैन, माया दिवाकर, सीमा, संगीता, सपना, निक्की, मनीषा, डॉ. रचना, अमिता, सुषमा आदि मौजूद रहीं।