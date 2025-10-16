एक महीने बाद पकड़ाई ‘लक्ष्मी’, 48 घंटों में ही छोड़ गई थी सात जन्मों का साथ

सागर के सदर बाजार इलाके में रहने वाली धरमो बाई ने अपने बेटे सुनील यादव की शादी में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था उसने अपने बेटे सुनील की शादी रिश्तेदार राजू यादव निवासी धनुआ मेढकी के माध्यम सेआरती यादव से कराई थी। अगस्त में लड़की और उसका भाई रामनाथ भी साथ आया था। घर पर लड़का और लड़की ने एक-दूसरे को पसंद किया। दोनों की सहमति के बाद राजू ने कहा कि लड़की वालों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए शादी का खर्च लड़के वालों को ही उठाना होगा। 12 सितंबर को पूरे रीति-रिवाज से सुनील की आरती से शादी हो गई। शादी में 80 हजार रुपए नकद, सोने का हार, चांदी की करधौनी, सोने का पेंडल और चांदी की पायल शगुन के तौर पर दुल्हन को दिए थे।