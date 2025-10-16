Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

एक महीने बाद पकड़ाई ‘लक्ष्मी’, 48 घंटों में ही छोड़ गई थी सात जन्मों का साथ

looteri dulhan: शादी के दो दिन बाद गहने और कैश लेकर कथित भाई के साथ भागी थी लुटेरी दुल्हन, पुलिस ने दोनों को पकड़ा...।

2 min read

सागर

image

Shailendra Sharma

Oct 16, 2025

sagar

looteri dulhan who ran away two days after marriage was caught

mp news: मध्यप्रदेश के सागर में पुलिस ने शादी के पवित्र रिश्ते को ठगी का जरिया बनाने वाली शातिर लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया है। शादी के दो दिन बाद ही ये लुटेरी दुल्हन और रूपये और गहने लेकर भाग गई थी जिसकी शिकायत पुलिस में करीब एक महीने पहले दर्ज कराई गई थी। अब पुलिस ने करीब एक महीने की मशक्कत के बाद लुटेरी दुल्हन व उसके भाई को गिरफ्तार किया है। आशंका जताई जा रही है कि लुटेरी दुल्हन ने और भी कई लोगों को अपना शिकार बनाया है ।

ऐसे जाल में फंसाया था..

सागर के सदर बाजार इलाके में रहने वाली धरमो बाई ने अपने बेटे सुनील यादव की शादी में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था उसने अपने बेटे सुनील की शादी रिश्तेदार राजू यादव निवासी धनुआ मेढकी के माध्यम सेआरती यादव से कराई थी। अगस्त में लड़की और उसका भाई रामनाथ भी साथ आया था। घर पर लड़का और लड़की ने एक-दूसरे को पसंद किया। दोनों की सहमति के बाद राजू ने कहा कि लड़की वालों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए शादी का खर्च लड़के वालों को ही उठाना होगा। 12 सितंबर को पूरे रीति-रिवाज से सुनील की आरती से शादी हो गई। शादी में 80 हजार रुपए नकद, सोने का हार, चांदी की करधौनी, सोने का पेंडल और चांदी की पायल शगुन के तौर पर दुल्हन को दिए थे।

शादी के 2 दिन बाद भागी थी दुल्हन

धरमो बाई ने बताया कि शादी के दो दिन बाद ही 14 सितंबर की रात 11.30 बजे आरती के भाई का फोन आया कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। जिसके बाद सुनील और आरती दोनों कैंट थाने के लिए निकले लेकिन थाने से कुछ पहले ही रामनाथ पहले से ही बाइक लेकर खड़ा था। उसने कहा कि पुलिस ने उसे छोड़ दिया है इसके बाद आरती ने भाई के साथ बाइक से घर जाने की बात कहकर चली गई लेकिन घर नहीं पहुंची। काफी देर इंतजार करने के बाद जब उसे फोन किया तो उसने फोन भी नहीं उठाया। शक हुआ तो घर में देखा तो आरती शादी की रस्मों में दिए 81 हजार रुपए नकद, सोने का हार, करधौनी, मंगलसूत्र, पायल गायब थे।

आरती का असली नाम है लक्ष्मी

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और सबसे पहले रिश्ता पक्का कराने वाले राजू यादव और आरती यादव उसके भाई रामनाथ यादव की तलाश शुरू की। जिसके बाद राजू को हिरासत में लिया और पूछताछ की तो राजू यादव ने बताया कि महिला का असली नाम लक्ष्मी बंसल और उसके भाई का नाम बब्बू बंसल है। नाम बदलकर शादी कर ठगी करने की योजना बनाई थी। पुलिस ने फोटो और अन्य तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी बब्बू बंसल और लक्ष्मी बंसल (आरती यादव) को सिलवानी के सियरमऊ गांव से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से सोने-चांदी के जेवर, मोबाइल और करीब 3 लाख रुपए का सामान बरामद किया है।

ये भी पढ़ें

एमपी में रोड पर तड़प रहे लोगों को देख कलेक्टर मैडम ने रूकवाई गाड़ी और साथ ले गईं अस्पताल
डिंडोरी
dindori

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 09:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / एक महीने बाद पकड़ाई ‘लक्ष्मी’, 48 घंटों में ही छोड़ गई थी सात जन्मों का साथ

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पेड़ पर चढ़ा युवक करंट लगने से नीचे आ गिरा, मौत

Accident (फोटो- सोशल मीडिया)
सागर

चोरी के फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

सागर

अधूरा ओवरब्रिज निर्माण बना वाहन चालकों को मुसीबत, फिर भी जल्द काम पूरा नहीं करा पा रहे अधिकारी

The incomplete overbridge construction has become a problem for drivers, yet the officials are unable to complete the work soon.
सागर

दीपावली, छठ पर्व और आगामी त्योहारों के चलते प्लेटफॉर्म, ट्रेनों में भीड़ की होगी निगरानी

A review meeting on crowd management was held under the chairmanship of DRM.
सागर

PM Modi का AI Video बनाकर कर रहा था दुकान का प्रमोशन, मांगनी पड़ी माफी

AI Miss Use
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.