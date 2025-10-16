एमपी में रोड पर तड़प रहे लोगों को देख कलेक्टर मैडम ने रूकवाई गाड़ी और साथ ले गईं अस्पताल

collector anju bhadoriya took road accident injured to Hospital
collector anju bhadoriya: मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले की कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने मानवीयता और संवेदनशीलता दिखाते हुए सड़क पर तड़प रहे लोगों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। इतना ही नहीं कलेक्टर मैडम खुद अस्पताल पहुंची और डॉक्टर्स को घायलों का तुरंत और समुचित इलाज देने के निर्देश भी दिए। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और लोग कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं।
डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया शहपुरा के दौरे पर जा रहीं थी तभी डिंडौरी-जबलपुर रोड पर अमेरा गांव के पास बाइक सवार बस से टकरा गए। हादसे के बाद बाइक सवार दोनो युवक घायल हालत में सड़क पर तड़प रहे थे। घायल लोगों को देखकर तुरंत कलेक्टर मैडम ने अपनी गाड़ी रूकवाई और बिना वक्त गंवाए और एंबुलेंस का इंतजार किए बगैर दोनों घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल लेकर पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने के साथ ही डॉक्टर्स को समुचित इलाज कराने के निर्देश दिए।
कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया जिन दो घायलों को अस्पताल लेकर पहुंची थीं उनके नाम भगत सिंह उइके और भंगू सिंह धुर्वे हैं जो अमेरा से मालपुर जा रहे थे। वहीं अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों घायलों में से एक की मौत हो गई है जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। वहीं कलेक्टर अंजू भदौरिया के इस मानवीय कदम की सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं लोगों का कहना है कि हर अधिकारी को कलेक्टर मैडम की तरह मानवीय होना चाहिए।
