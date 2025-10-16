एमपी में रोड पर तड़प रहे लोगों को देख कलेक्टर मैडम ने रूकवाई गाड़ी और साथ ले गईं अस्पताल

डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया शहपुरा के दौरे पर जा रहीं थी तभी डिंडौरी-जबलपुर रोड पर अमेरा गांव के पास बाइक सवार बस से टकरा गए। हादसे के बाद बाइक सवार दोनो युवक घायल हालत में सड़क पर तड़प रहे थे। घायल लोगों को देखकर तुरंत कलेक्टर मैडम ने अपनी गाड़ी रूकवाई और बिना वक्त गंवाए और एंबुलेंस का इंतजार किए बगैर दोनों घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल लेकर पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने के साथ ही डॉक्टर्स को समुचित इलाज कराने के निर्देश दिए।