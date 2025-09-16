150 से अधिक डॉक्टर्स व 250 अन्य कर्मचारियों को पिछले डेढ़ साल से राशि नहीं मिली

सागर. बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के 150 से अधिक डॉक्टर्स व 250 अन्य कर्मचारियों के पिछले डेढ़ साल से अटके आयुष्मान के पैसे नए नियमों के मिलना शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी मात्र 15 दिन के ही पैसे आए हैं। जबकि 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का इंतजार कर्मचारी कर रहे हैं। आयुष्मान की यह राशि स्टाफ को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती है, ताकि सरकारी अस्पताल में मरीजों का अच्छा से अच्छा इलाज हो सके और डॉक्टर्स आयुष्मान कार्ड के जरिए सरकार से इसकी राशि भी वसूल कर सकें। लंबे समय से राशि न मिलने से डॉक्टर्स के अलावा यहां कार्यरत वार्ड बॉय व कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है।