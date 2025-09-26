शादी के दो दिन बाद दुल्हन दे गई धोखा, पति परेशान…

पीड़ित बाबूलाल के मुताबिक दो दिन तक सब ठीक रहा 24 सितंबर की रात वो और पूरा परिवार खाना खाकर सो गया। रात में करीब 2 बजे उसकी नींद खुली तो देखा पुष्पांजलि घर पर नहीं थी। उसको ढूंढा तो वह नहीं मिली। घर में रखा कुछ नगदी और गहने भी गायब थी। सुबह बाबूलाल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है। वहीं थाना प्रभारी मुकेश सिंह ठाकुर का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया है लड़की जिले से बाहर नहीं जा पाएगी। पुलिस टीम को सक्रिय किया है।