सागर

एसपी से शिकायत की तो सूदखोर ने घर में घुसकर तोड़ डाला हाथ

mp news: पीड़ित का कहना है कि वो सूदरखोर को 5 लाख रूपये के कर्ज के बदले में 70 लाख रूपये दे चुका है लेकिन इसके बाद भी उसे और उसके परिवार को प्रताड़ित कर रहा है...।

less than 1 minute read

सागर

image

Shailendra Sharma

Oct 16, 2025

sagar news

complainant complaint to SP the moneylender broke his hand

mp news: मध्यप्रदेश के सागर में एसपी विकास साहवाल से बीते दिनों सूदखोरी की शिकायत करने वाले पीड़ित के साथ फिर वारदात हो गई। आरोपी अपनी पत्नी के साथ बीती रात पीड़ित के घर जा पहुंचा जहां पहले तो आरोपी सूदखोर ने पीड़ित को डराया-धमकाया और फिर लोहे की रॉड से उसका हाथ भी तोड़ दिया। पीड़ित युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित के परिवार ने पुलिस से कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है।

5 लाख के कर्ज के बदले दे चुका है 70 लाख

घायल आशीष रजक ने बताया कि बाहुबली कॉलोनी निवासी जिनेंद्र कुमार जैन से व्यापार के लिए 3 प्रतिशत ब्याज पर 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था। इसके बाद जिनेंद्र ने धमकाकर 15 लाख रुपए मोबाइल ट्रांजेक्शन से, 40 लाख रुपए नकद और 15 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात वसूल लिए। फिर भी आरोपी ने रकम बकाया होने का कहकर उसके घर पर ताला डालकर सबको बाहर निकाल दिया।

शिकायत की तो तोड़ दिया हाथ

पीड़ित का आरोप है कि जिनेंद्र जैन ने कई बार मारपीट की, बच्चों को उठाने की कोशिश भी की है। वह परकोटा में कंप्यूटर की दुकान चलाते हैं। धमकियों के डर के कारण वह मानसिक रूप से परेशान है। इस मामले में 8 अक्टूबर को ही पत्नी व बच्चों के साथ एसपी कार्यालय में शिकायत की थी। लेकिन आरोपी बीती रात फिर उसके घर पहुंच गया, परिवार के साथ मारपीट भी की, हाथ में रॉड मारी। जिला अस्पताल में एक्सरे कराया तो पता चला कि फ्रैक्चर है।

Published on:

16 Oct 2025 09:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / एसपी से शिकायत की तो सूदखोर ने घर में घुसकर तोड़ डाला हाथ

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

