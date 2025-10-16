एसपी से शिकायत की तो सूदखोर ने घर में घुसकर तोड़ डाला हाथ

पीड़ित का आरोप है कि जिनेंद्र जैन ने कई बार मारपीट की, बच्चों को उठाने की कोशिश भी की है। वह परकोटा में कंप्यूटर की दुकान चलाते हैं। धमकियों के डर के कारण वह मानसिक रूप से परेशान है। इस मामले में 8 अक्टूबर को ही पत्नी व बच्चों के साथ एसपी कार्यालय में शिकायत की थी। लेकिन आरोपी बीती रात फिर उसके घर पहुंच गया, परिवार के साथ मारपीट भी की, हाथ में रॉड मारी। जिला अस्पताल में एक्सरे कराया तो पता चला कि फ्रैक्चर है।