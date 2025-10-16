परीक्षा रूकवाने छात्रों ने फैलाई प्रिंसिपल के निधन की खबर, सदमे में आया स्टाफ

इंदौर के शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय की प्राचार्य अनामिका जैन की मौत की झूठी खबर 14 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे वॉट्सएप ग्रुप में डाली गई जिसमें लिखा था प्राचार्य अनामिका जैन का आकस्मिक निधन हो गया है। प्रिंसिपल मैडम के निधन के कारण परीक्षा स्थगित की गई है। ये मैसेज तेजी से फैला और कॉलेज के स्टूडेंट व स्टाफ के पास पहुंचा तो हर कोई हैरान रह गया। प्रिंसिपल के निधन की खबर के शोक के बीच कॉलेज के स्टाफ के टीचर ने खबर की पुष्टि करने के लिए घबराते हुए प्रिंसिपल मैडम के मोबाइल पर कॉल किया लेकिन ये फोन खुद प्रिंसिपल अनामिका जैन ने उठाया। तब उन्हें स्टाफ के टीचर ने पूरी बात बताई। जिसके बाद प्रिंसिपल ने झूठी खबर का खंडन करते हुए ग्रुप में मैसेज किया और स्पष्ट किया कि परीक्षा कैंसिल नहीं हुई है।