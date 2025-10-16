Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

परीक्षा रूकवाने छात्रों ने फैलाई प्रिंसिपल के निधन की खबर, सदमे में आया स्टाफ

mp news: कॉलेज का स्टाफ व छात्र प्रिंसिपल की मौत की खबर सुनकर हैरान रह गए लेकिन जब स्टाफ ने डरते हुए प्रिंसिपल के मोबाइल पर फोन किया तो सारा सच सामने आ गया...।

2 min read

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Oct 16, 2025

indore

Government Holkar Science College (file photo)

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर में कॉलेज की परीक्षा रूकवाने के लिए दो छात्रों ने एक ऐसी हरकत की जिसने सभी को हैरान कर दिया। दोनों छात्रों ने कॉलेज की प्रिंसिपल की झूठी खबर फैला दी और जब खबर कॉलेज के स्टाफ व अन्य छात्रों को लगी तो वो सदमे में आ गए। प्रिंसिपल की मौत को सच मानकर कॉलेज के स्टाफ व छात्रों का मन दुखी हो गया। कॉलेज के स्टाफ ने खबर की पुष्टि करने के लिए डरते डरते जब प्रिंसिपल मैडम के मोबाइल पर फोन किया तो उन्होंने फोन उठाकर बातचीत की जिसके बाद सारा सच सामने आया।

प्रिंसिपल के निधन की फैलाई अफवाह

इंदौर के शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय की प्राचार्य अनामिका जैन की मौत की झूठी खबर 14 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे वॉट्सएप ग्रुप में डाली गई जिसमें लिखा था प्राचार्य अनामिका जैन का आकस्मिक निधन हो गया है। प्रिंसिपल मैडम के निधन के कारण परीक्षा स्थगित की गई है। ये मैसेज तेजी से फैला और कॉलेज के स्टूडेंट व स्टाफ के पास पहुंचा तो हर कोई हैरान रह गया। प्रिंसिपल के निधन की खबर के शोक के बीच कॉलेज के स्टाफ के टीचर ने खबर की पुष्टि करने के लिए घबराते हुए प्रिंसिपल मैडम के मोबाइल पर कॉल किया लेकिन ये फोन खुद प्रिंसिपल अनामिका जैन ने उठाया। तब उन्हें स्टाफ के टीचर ने पूरी बात बताई। जिसके बाद प्रिंसिपल ने झूठी खबर का खंडन करते हुए ग्रुप में मैसेज किया और स्पष्ट किया कि परीक्षा कैंसिल नहीं हुई है।

परीक्षा कैंसिल कराने फैली अफवाह

जांच करने पर पता चला कि प्रिंसिपल अनामिका जैन की मौत की झूठी खबर कॉलेज के ही बीसीए (फाइनल) के छात्र हिमांशु जायसवाल और मयंक कछावा ने फैलाई है। दोनों छात्रों ने प्रिंसिपल के सामने ये बात भी कबूल की है कि वो सीसीई की ऑनलाइन परीक्षा स्थगित करवाना चाहता था। प्रिंसिपल अनामिका जैन ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। प्रिंसिपल अनामिका जैन का कहना है कि छात्रों की इस हरकत से उन्हें मानसिक प्रताड़ना हुई है और पूरा परिवार आहत हुआ है।

Published on:

16 Oct 2025 07:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / परीक्षा रूकवाने छात्रों ने फैलाई प्रिंसिपल के निधन की खबर, सदमे में आया स्टाफ

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

