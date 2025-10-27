विदेशी पर्यटकों ने समझा किसान का दर्द, कार रूकवाकर की मदद, देखें वीडियो

Foreign tourists stopped their car and helped a farmer
mp news: मध्यप्रदेश के सागर जिले के बीना में एक किसान का दर्द विदेशी पर्यटकों ने समझा और खुद उस किसान की मदद की। बारिश होने के डर से किसान परेशान हो रहा था और रोड किनारे सुखाने के लिए बिखेरी अपनी फसल को समेट रहा था। तभी कार से गुजर रहे विदेशी पर्यटकों की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने तुरंत अपनी कार रूकवाई और किसान की फसल बोरियों में भरवाने में उसकी मदद की। किसान की मदद करते विदेशी पर्यटकों का किसी ने वीडियो बनाया है जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।
देखें वीडियो-
मध्यप्रदेश में इन दिनों किसान सोयाबीन और मक्का की फसल सुखाने के लिए सड़कों पर डाल रहे हैं। कुछ ऐसा ही सागर जिले के बरौदिया कलां के राजवंश के एक किसान ने किया था लेकिन अचानक से मौसम बदला और बारिश की संभावना बनती देख किसान चिंतित हो गया। किसान तुरंत रोड पर सूखने के लिए डली अपनी फसल को समेटने के लिए बोरियां लेकर रोड पर पहुंचा और फसल को समेटना लगा। इसी दौरान विदेशी पर्यटकों की कार वहां से गुजर रही थी। उन्होंने जब किसान को परेशान होते देखा तो उसकी मदद के लिए कार रूकवा दी।
कार रूकवाकर विदेशी पर्यटक कार से उतरे और फसल समेट रहे किसान की मदद करने में जुट गए। पर्यटक खुद तशले में उपज भरकर बोरियों में डालने लगे। पर्यटक मदद के लिए आए तो किसान की हिम्मत बढ़ी और वो जल्दी जल्दी अपनी फसल को समेटने लगा जिसे पर्यटकों ने तशले से बोरियों में भरा। इसी दौरान वहां मौजूद किसी शख्स ने विदेशी पर्यटकों को किसान की मदद करते देखा तो उनका वीडियो अपने मोबाइल में बना लिया जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
