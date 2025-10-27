विदेशी पर्यटकों ने समझा किसान का दर्द, कार रूकवाकर की मदद, देखें वीडियो

मध्यप्रदेश में इन दिनों किसान सोयाबीन और मक्का की फसल सुखाने के लिए सड़कों पर डाल रहे हैं। कुछ ऐसा ही सागर जिले के बरौदिया कलां के राजवंश के एक किसान ने किया था लेकिन अचानक से मौसम बदला और बारिश की संभावना बनती देख किसान चिंतित हो गया। किसान तुरंत रोड पर सूखने के लिए डली अपनी फसल को समेटने के लिए बोरियां लेकर रोड पर पहुंचा और फसल को समेटना लगा। इसी दौरान विदेशी पर्यटकों की कार वहां से गुजर रही थी। उन्होंने जब किसान को परेशान होते देखा तो उसकी मदद के लिए कार रूकवा दी।