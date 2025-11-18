एमपी में गोद भराई से चंद घंटे पहले युवक को चाकूओं से गोदा, 4 दिसंबर को थी शादी

दीपचंद के भाई संतोष साहू के मुताबिक दीपचंद की कुछ घंटों बाद 18 नवंबर को गोद भराई होनी थी और 4 दिसंबर को उसकी शादी थी। घर में दीपचंद की शादी की तैयारियां चल रही थीं। शादी के कार्ड छप चुके थे और कुछ रिश्तेदार भी आ चुके थे। दीपचंद की हत्या से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बदमाशों का सुराग जुटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।