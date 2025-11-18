एमपी में गोद भराई से चंद घंटे पहले युवक को चाकूओं से गोदा, 4 दिसंबर को थी शादी

sagar news
mp news: मध्यप्रदेश के सागर में एक युवक की बेरहमी से चाकू से वार कर हत्या कर दी गई। घटना शहर के कैंट थाना इलाके के भगवनागंज स्टेशन रोड की है। मृतक युवक एक शिक्षिका की कार चलाता था उसकी कुछ घंटों बाद ही गोद भराई की रस्म होने वाली थी और 4 नवंबर को उसकी शादी थी। वारदात को बाइक से आए बदमाशों ने अंजाम दिया और फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है।
घटना सोमवार रात की है तब 33 साल का दीपचंद सहू निवासी अंबेडकनगर वार्ड जो कि एक शिक्षका का ड्राइवर है। कार सुधरवाने के लिए कार पार्लर पर पहुंचा था। वो जैसे ही पार्लर से बाहर आया तो बाइक से आए अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गए। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। जिसक बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दीपचंद को अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
दीपचंद के भाई संतोष साहू के मुताबिक दीपचंद की कुछ घंटों बाद 18 नवंबर को गोद भराई होनी थी और 4 दिसंबर को उसकी शादी थी। घर में दीपचंद की शादी की तैयारियां चल रही थीं। शादी के कार्ड छप चुके थे और कुछ रिश्तेदार भी आ चुके थे। दीपचंद की हत्या से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बदमाशों का सुराग जुटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
