एमपी में RSS के विभाग कार्यवाह और पत्नी की सड़क हादसे में मौत, करवा चौथ मनाकर लौट रहे थे..

MP NEWS: करवाचौथ मनाकर पत्नी के साथ बाइक से वापस अपने गांव लौटते वक्त ट्रक ने कुचला, हादसे के बाद पोटली में उठाने पड़े शव..।

2 min read

सागर

image

Shailendra Sharma

Oct 11, 2025

sagar

RSS vibhag karyavah and his wife died in a road accident

MP NEWS: मध्यप्रदेश के सागर में करवा चौथ मनाकर बाइक से पत्नी के साथ वापस अपने गांव जा रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सागर विभाग कार्यवाह और उनकी पत्नी को ट्रक ने कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि सड़क पर बिखरे अंगों को पोटली में एकत्रित करना पड़ा। हादसा सुबह करीब 9.30 बजे झांसी-लखनादौन फोरलेन पर सुरखी के पास ओवरब्रिज के नीचे हुआ। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दंपति के शव उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे। हादसे के बाद ट्रक चालक हाइवे पर ही ट्रक छोड़कर फरार हो गया।

RSS के विभाग कार्यवाह और पत्नी की सड़क हादसे में मौत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सागर विभाग कार्यवाह 45 वर्षीय अशोक दुबे पत्नी राधा ने बीती रात ही सागर में करवा चौथ की पूजा की थी। अशोक दुबे नाहरमऊ में शिक्षक थे। सागर में उनके बच्चे पढ़ाई करने रहते थे। करवाचौथ मनाने के बाद शनिवार की सुबह दुबे दंपति बाइक से वापस गांव जा रहे थे। तभी नेशनल हाइवे-44 पर सुरखी के पास बन रहे ओवरब्रिज के नीचे सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। ट्रक से टकराने के बाद बाइक पर बैठी राधा दुबे उछलकर सड़क पर गिरीं और डंपर के पहिए उनके ऊपर से निकल गए। बाइक डंपर के नीचे फंस गई। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। ट्रक चालक को भी रोकने का प्रयास किया। घटना स्थल के थोड़े आगे आरोपी चालक ट्रक छोड़कर भाग गया।

रौंगटे खड़े कर देने वाला हादसा

सूचना पर सुरखी थाना प्रभारी रामू प्रजापति पुलिस बल व एंबुलेंस के साथ मौके पर पहुंचे। सड़क पर बिखरे महिला के अंगों को देखकर प्रत्यक्षदर्शियों के रौंगटे खड़े हो गए। किसी तरह सड़क से शरीर के अंगों को एकत्रित कर कपड़े में रखा गया। पति-पत्नी के शव पीएम के लिए भेजे गए। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को जब्त कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं हादसे की सूचना मिलने पर उनके पैत्रिक गांव में मातम का माहौल है।

Published on:

11 Oct 2025 07:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / एमपी में RSS के विभाग कार्यवाह और पत्नी की सड़क हादसे में मौत, करवा चौथ मनाकर लौट रहे थे..

