एमपी में करवा चौथ के दिन उजड़ा सुहाग, जेसीबी के पंजे से हुआ था हमला

जानकारी के अनुसार पूरा मामला 10 दिसंबर 2024 का है। छायन और नैनी बल्डी के बीच जंगल में पौधारोपण किया जा रहा था। इस दौरान जेसीबी की मदद से गड्ढ़े खोदे जा रहे थे तभी गड्ढा खोदने के लिए आई जेसीबी के ड्राइवर राहुल गुर्जर ने किसी बात को लेकर हुए विवाद में वन विभाग के चौकीदार मांगीलाल तंवर (45) निवासी बांक्यापुरा पर जेसीबी की पंजे से हमला कर दिया था। इस कारण उनकी पीठ में गंभीर चोट आई थी और रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। इसके बाद हमला करने वाला चालक और उसका साथी उसे लेकर अस्पताल पहुंचे और कहा कि रिपोर्ट मत लिखवाओ, हम उपचार करवाएंगे। इसके बाद उसे झालावाड़ रेफर कर दिया गया, जहां से वे छोड़कर भाग गए थे। इसके बाद उसे कोटा रेफर कर दिया, जहां मांगीलाल का ऑपरेशन किया गया था। इसके बाद से वह घर पर बेड पर था।