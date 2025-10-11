Patrika LogoSwitch to English

एमपी में करवा चौथ के दिन उजड़ा सुहाग, जेसीबी के पंजे से हुआ था हमला

mp news: पौधरोपण के दौरान वन विभाग के चौकीदार पर हुआ था जेसीबी के पंजे से हमला, 10 माह से बिस्तर पर था और करवा चौथ के दिन ली आखिरी सांस..।

2 min read

राजगढ़

image

Shailendra Sharma

Oct 11, 2025

rajgarh

MP News Husband dies on Karwa Chauth day

mp news: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में करवा चौथ के दिन एक महिला का सुहाग हमेशा के लिए उजड़ गया। करीब 10 महीने पहले जेसीबी के पंजे से किए गए हमले में घायल वन विभाग का चौकीदार बिस्तर पर था और करवा चौथ के दिन जब उसने आखिरी सांस ली तो पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वनकर्मी की पत्नी ने बताया कि उसने पति की लंबी उम्र के लिए करवाचौथ का व्रत रखा था, 10 महीने से पति की सेवा कर रही थी और उनके इलाज के लिए 4 बीघा जमीन बेचकर करीब 10 लाख रूपये खर्च कर चुकी है।

जेसीबी के पंजे के हमले में हुए थे घायल

जानकारी के अनुसार पूरा मामला 10 दिसंबर 2024 का है। छायन और नैनी बल्डी के बीच जंगल में पौधारोपण किया जा रहा था। इस दौरान जेसीबी की मदद से गड्ढ़े खोदे जा रहे थे तभी गड्ढा खोदने के लिए आई जेसीबी के ड्राइवर राहुल गुर्जर ने किसी बात को लेकर हुए विवाद में वन विभाग के चौकीदार मांगीलाल तंवर (45) निवासी बांक्यापुरा पर जेसीबी की पंजे से हमला कर दिया था। इस कारण उनकी पीठ में गंभीर चोट आई थी और रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। इसके बाद हमला करने वाला चालक और उसका साथी उसे लेकर अस्पताल पहुंचे और कहा कि रिपोर्ट मत लिखवाओ, हम उपचार करवाएंगे। इसके बाद उसे झालावाड़ रेफर कर दिया गया, जहां से वे छोड़कर भाग गए थे। इसके बाद उसे कोटा रेफर कर दिया, जहां मांगीलाल का ऑपरेशन किया गया था। इसके बाद से वह घर पर बेड पर था।

पत्नी ने रखा था करवा चौथ का व्रत

मृतक मांगीलाल तंवर की पत्नी सगुनबाई ने बताया कि मेरे पति पर जानलेवा हमला किया गया था। करीब 10 माह से पति बिस्तर पर थे। आज करवा चौथ के दिन मैंने हर साल की तरह पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा और आज ही के दिन मेरे पति की मौत हो गई और मेरा सुहाग उजड़ गया। उन्हें बचाने के लिए मैंने काफी जतन किए, खूब सेवा की लेकिन उन्हें बचा नहीं पाई। पति सगुनबाई ने बताया कि अभी तक करीब 10 लाख रुपए पति के इलाज में खर्च कर चुकी हूं। मेरी चार बीघा जमीन मैं बेच चुकी हूं, लेकिन उन्हें बचा नहीं सकी।

Published on:

11 Oct 2025 04:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / एमपी में करवा चौथ के दिन उजड़ा सुहाग, जेसीबी के पंजे से हुआ था हमला

