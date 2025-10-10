एमपी में बेस्ट फ्रेंड के लिए लड़के ने रखा करवाचौथ का व्रत, लहंगा-चुन्नी पहनकर किया श्रृंगार

भिंड शहर में युवक का युवक के लिए करवा चौथ रखने का ये मामला हैरान कर देने वाला है। युवक का लहंगा पहने वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों की इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे करवा चौथ के व्रत का अपमान बताते हुए इसकी निंदा कर रहे हैं। वहीं पत्नी की तरह करवा चौथ का व्रत दोस्त के लिए रखने वाले विनोद का कहना है कि दोस्त गिरीश के लिए ये मेरी सच्ची भावना और समर्पण है। ये पूरा आइडिया गिरीश का ही था जिससे की उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए यादगार बनाया जा सके।