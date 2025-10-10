एमपी में बेस्ट फ्रेंड के लिए लड़के ने रखा करवाचौथ का व्रत, लहंगा-चुन्नी पहनकर किया श्रृंगार

unique karwa chauth boy kept fast for male best friend wore lehenga chunni
unique karwa chauth: करवाचौथ का कठिन व्रत वैसे तो पत्नियां अपने पतियों के लिए रखती हैं लेकिन मध्यप्रदेश के भिंड में एक अनोखा मामला सामने आया है यहां एक युवक ने अपने बेस्ट फ्रैंड के लिए करवाचौथ का व्रत रखा। करवा चौथ का व्रत रखने के साथ ही युवक ने लहंगा पहनकर ठीक उसी तरह से श्रृंगार किया जिस तरह से एक सुहागन करती है। इतना ही नहीं युवक अपने उस दोस्त के साथ लहंगा पहनकर बाजार में गरबा और छलनी खरीदने के लिए पहुंचा जिसे देखकर लोग हैरान रह गए।
देखें वीडियो-
भिंड में करवाचौथ के दिन दोपहर में जब सदर बाजार इलाके में एक युवक दुल्हन की तरह लहंगा पहनकर श्रृंगार कर खरीददारी करने पहुंचा तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। पहले तो लोगों को लगा कि ये कोई दुल्हन है लेकिन जब चेहरा देखा तो युवक नजर आया। दोस्त के लिए करवाचौथ का व्रत रखने वाले युवक का नाम विनोश शर्मा बताया गया है जिसने अपने करीबी दोस्त गिरीश शर्मा की लंबी उम्र के लिए करवाचौथ का लंबा व्रत रखा है।
भिंड शहर में युवक का युवक के लिए करवा चौथ रखने का ये मामला हैरान कर देने वाला है। युवक का लहंगा पहने वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों की इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे करवा चौथ के व्रत का अपमान बताते हुए इसकी निंदा कर रहे हैं। वहीं पत्नी की तरह करवा चौथ का व्रत दोस्त के लिए रखने वाले विनोद का कहना है कि दोस्त गिरीश के लिए ये मेरी सच्ची भावना और समर्पण है। ये पूरा आइडिया गिरीश का ही था जिससे की उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए यादगार बनाया जा सके।
बड़ी खबरेंView All
भिंड
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग