बीवी से अवैध संबंध का शक…पति ने चचेरे भाई को दी दर्दनाक मौत

मालथौन थाना इलाके के नीमखेड़ा गांव में मंगलवार रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब शुभम दांगी नाम के 28 साल के युवक की रास्ते में बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि शुभम के चचेरे भाई सुरेन्द्र सिंह व अन्य कुल्हाड़ी व अन्य हथियारों से उस पर हमला किया और फिर गोली मार दी। बताया गया है कि सुरेन्द्र ने अगस्त के महीने में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। उसे तभी से शक था कि चचेरे भाई शुभम दांगी के साथ पत्नी के अवैध संबंध हैं इसी शक में उसने आशीष दांगी, राजीव दांगी, प्रिंस उर्फ जिगर दांगी, शारदा दांगी और लक्ष्मी बाई के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया।