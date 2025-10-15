बीवी से अवैध संबंध का शक…पति ने चचेरे भाई को दी दर्दनाक मौत

Suspecting an illicit relationship with wife husband gave a painful death to his cousin
mp news: मध्यप्रदेश के सागर जिले के मालथौन थाना इलाके में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक शख्स ने अपने ही चचेरी भाई की अपने परिवारवालों के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने पहले तो परिवारवालों के साथ मिलकर चचेरे भाई के साथ बेरहमी से मारपीट की और फिर उसे गोली मार दी। मृतक के गला भी किसी धारदार हथियार से काटा गया है जिससे आशंका है कि उसका सिर काटने की कोशिश की गई है। वारदात की वजह अवैध संबंध का शक बताया जा रहा है फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है।
मालथौन थाना इलाके के नीमखेड़ा गांव में मंगलवार रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब शुभम दांगी नाम के 28 साल के युवक की रास्ते में बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि शुभम के चचेरे भाई सुरेन्द्र सिंह व अन्य कुल्हाड़ी व अन्य हथियारों से उस पर हमला किया और फिर गोली मार दी। बताया गया है कि सुरेन्द्र ने अगस्त के महीने में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। उसे तभी से शक था कि चचेरे भाई शुभम दांगी के साथ पत्नी के अवैध संबंध हैं इसी शक में उसने आशीष दांगी, राजीव दांगी, प्रिंस उर्फ जिगर दांगी, शारदा दांगी और लक्ष्मी बाई के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया।
हथियारों से लैस होकर आरोपी सुरेन्द्र व अन्य ने शुभम को रास्ते में घेरा और उस पर हमला कर दिया। कुल्हाड़ी, लाठी डंडों से बुरी तरह से घायल करने के बाद आरोपी सुरेन्द्र ने उसे कट्टे से गोली मार दी जिससे शुभम की मौके पर ही मौत हो गई। शुभम को बचाने के लिए जब उसका भाई पहुंचा तो आरोपियों ने उस पर भी हमला किया है उसे भी गोली लगी है जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। हत्या की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने सुरेन्द्र सिंह सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
