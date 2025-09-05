पटरियों पर मिली महिला की लाश, 1 किमी. दूर झाड़ियों में घायल मिला युवक

पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल हालत में मिले युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक की पहचान जगदीश लोधी निवासी देवलपानी, चौकी बलेह के रूप में हुई है। वहीं जिस महिला की लाश मिली है उसकी पहचान राजकुमारी आदिवासी निवासी बोदा पिपरिया के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा लग रहा है फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने दोनों के परिवारों को घटना की सूचना दे दी है।