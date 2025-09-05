Patrika LogoSwitch to English

सागर

पटरियों पर मिली महिला की लाश, 1 किमी. दूर झाड़ियों में घायल मिला युवक

mp news: पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, प्रेम प्रसंग की आशंका...।

सागर

Shailendra Sharma

Sep 05, 2025

sagar
woman body was found on railway track and young man found injured

mp news: मध्यप्रदेश के सागर जिले में शुक्रवार को रेलवे ट्रैक पर एक महिला का शव मिला है। शव से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर पटरियों के पास ही झाड़ियों में एक युवक भी गंभीर हालत में मिला है जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

पटरियों पर मिली महिला की लाश

सागर जिले के सानौधा थाना इलाके में शुक्रवार को सागर-दमोह रेलमार्ग के चांदवर फाटक के पास एक महिला का शव रेलवे ट्रैक पर पड़े होने की सूचना सानौधा पुलिस को मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और महिला के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर आसपास जांच की तो महिला के कपड़े, चप्पल और धागे पड़े मिले। पास ही झाड़ियों से एक युवक गंभीर घायल हालत में पड़ा हुआ मिला है।

प्रेम प्रसंग की आशंका

पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल हालत में मिले युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक की पहचान जगदीश लोधी निवासी देवलपानी, चौकी बलेह के रूप में हुई है। वहीं जिस महिला की लाश मिली है उसकी पहचान राजकुमारी आदिवासी निवासी बोदा पिपरिया के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा लग रहा है फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने दोनों के परिवारों को घटना की सूचना दे दी है।

05 Sept 2025 10:17 pm

Madhya Pradesh / Sagar / पटरियों पर मिली महिला की लाश, 1 किमी. दूर झाड़ियों में घायल मिला युवक

