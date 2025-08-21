रेलवे स्टेशन से जनता खाना गायब, पंद्रह रुपए में खाना देने का है नियम, दे रहे पचास रुपए में

बीना. रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए पिछले साल नए सिरे से शुरू किया गया जनता आहार यानी जनता खाना स्टेशन से गायब है। रेलवे ने इसकी शुरुआत करते समय जमकर प्रचार-प्रसार किया था, जो अब मिलना बंद हो गया है।

दरअसल रेलवे ने स्टेशन पर जनरल कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जनता खाना की शुरुआत की थी, यह खाना कोच के सामने उपलब्ध कराया जाता था। अधिकारी लगातार निगरानी नहीं करते हैं, जिससे कैंटीन संचालक ने जनता खाना देना बंद कर दिया है, जिससे एक बार फिर यात्रियों को स्टेशन पर महंगा खाना लेकर खाना पड़ रहा है। स्लीपर और एसी कोच में पैंट्रीकार होने से इन कोचों में यात्रियों को आसानी से भोजन उपलब्ध हो जाता है, लेकिन जो यात्री जनरल कोच में यात्रा करते हैं, उन्हें कई स्टेशनों तक खाना नसीब नहीं होता है, इसलिए रेलवे ने इसकी शुरुआत की थी, जिसे कैंटीन संचालकों ने मनमर्जी से बंद कर दिया है। पिछले कई दिनों से किसी भी प्लेटफॉर्म पर जनता खाना बिकता हुआ नजर नहीं आता है। ऐसा ही एक मामला एक नंबर प्लेटफार्म पर देखने के लिए मिला जब एक महिला, पुरुष कोटा-बीना मेमू ट्रेन से सफर करके स्टेशन पहुंचे थे। उन्होंने स्टॉल संचालक से जनता खाना मांगा, लेकिन उसने उपलब्ध होने से मना कर दिया और उसे 50 रुपए में पूरी, सब्जी दी। जबकि उन्हें यह भोजन 15 रुपए में दिया जाना था।