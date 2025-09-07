सरपंच की बेरहमी से हत्या, भाजपा विधायक के करीबी बताए जा रहे 2 आरोपी गिरफ्तार

बताया जा रहा है कि, इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोवरन यादव और सुरेंद्र यादव बीजेपी के सदस्य हैं और बीना विधायक निर्मला सप्रे के करीबी बताए जा रहे हैं। चर्चा है कि, देवल ग्राम पंचायत में गौशाला स्वीकृत हुई थी, जिसकी जमीन के कब्जे को लेकर सरपंच लाखन और आरोपियों के बीच विवाद चल रहा था। चर्चा यह भी है कि गौशाला की स्वीकृति में बीना विधायक की भूमिका थी। लिहाजा इस हत्या के बाद बीना विधायक निर्मला सप्रे की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि, पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल, बीना पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है।