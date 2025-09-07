Patrika LogoSwitch to English

सागर

सरपंच की बेरहमी से हत्या, भाजपा विधायक के करीबी बताए जा रहे 2 आरोपी गिरफ्तार

Sarpanch Lakhan Singh Yadav Murder Case : बाइक पर जा रहे देवल पंचायत के सरपंच लाखन सिंह यादव को पीछे से टक्कर मारकर घसीटते हुए हत्या करने वाले कार सवार दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

सागर

Faiz Mubarak

Sep 07, 2025

Sarpanch Lakhan Singh Yadav Murder Case
देवल पंचायत सरपंच की हत्या मामले में बड़ा अपडेट (Photo Source- Patrika)

Sarpanch Lakhan Singh Yadav Murder Case : मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना में एक सरपंच की बेरहमी से हत्या की गई है। बीना-भानगढ़ थाना इलाके के भानगढ़ रोड पर गुरुवार शाम कार से पीछा कर रहे आरोपियों ने बाइक सवार देवल पंचायत के सरपंच लाखन सिंह यादव को पीछे से टक्कर मारी और घसीटते हुए ले गए। इस घटनाक्रम में सरपंच लाखन सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने कार सवार आरोपियों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। अब जानकारी सामने आई है कि, वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी बीना से भाजपा विधायक निर्मला सप्रे के करीबी बताए जा रहे हैं।

घटनाक्रम के अनुसार, गुरुवार की शाम को बीना से बाइक से गांव जाते समय देवल पंचायत के सरपंच लखन यादव को कार सवार आरोपी सुरेंद्र यादव और शोभरण यादव जो पीछा करते हुए भानगढ़ रोड पर टक्कर मारी और बाइक सवार सरपंच को घसीटते हुए ले गए, जिससे सरपंच की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

पुलिस गिरफ्त में आरोपी

देवल पंचायत सरपंच की हत्या मामले में बड़ा अपडेट (Photo Source- Patrika)

पुलिस ने इस मामले में फरियादी प्रमोद यादव की शिकायत पर आरोपी सुरेंद्र यादव और शोवरण यादव पर हत्या का केस दर्ज किया था। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद मृतक का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजन के सुपुर्द कर दिया।

मृतक सरपंच लाखन सिंह यादव की हुई हत्या

देवल पंचायत सरपंच की हत्या मामले में बड़ा अपडेट (Photo Source- Patrika)

बताया जा रहा है कि, इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोवरन यादव और सुरेंद्र यादव बीजेपी के सदस्य हैं और बीना विधायक निर्मला सप्रे के करीबी बताए जा रहे हैं। चर्चा है कि, देवल ग्राम पंचायत में गौशाला स्वीकृत हुई थी, जिसकी जमीन के कब्जे को लेकर सरपंच लाखन और आरोपियों के बीच विवाद चल रहा था। चर्चा यह भी है कि गौशाला की स्वीकृति में बीना विधायक की भूमिका थी। लिहाजा इस हत्या के बाद बीना विधायक निर्मला सप्रे की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि, पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल, बीना पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है।

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Sept 2025 09:55 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / सरपंच की बेरहमी से हत्या, भाजपा विधायक के करीबी बताए जा रहे 2 आरोपी गिरफ्तार

