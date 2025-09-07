सरपंच की बेरहमी से हत्या, भाजपा विधायक के करीबी बताए जा रहे 2 आरोपी गिरफ्तार

Sarpanch Lakhan Singh Yadav Murder Case : मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना में एक सरपंच की बेरहमी से हत्या की गई है। बीना-भानगढ़ थाना इलाके के भानगढ़ रोड पर गुरुवार शाम कार से पीछा कर रहे आरोपियों ने बाइक सवार देवल पंचायत के सरपंच लाखन सिंह यादव को पीछे से टक्कर मारी और घसीटते हुए ले गए। इस घटनाक्रम में सरपंच लाखन सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने कार सवार आरोपियों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। अब जानकारी सामने आई है कि, वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी बीना से भाजपा विधायक निर्मला सप्रे के करीबी बताए जा रहे हैं।
घटनाक्रम के अनुसार, गुरुवार की शाम को बीना से बाइक से गांव जाते समय देवल पंचायत के सरपंच लखन यादव को कार सवार आरोपी सुरेंद्र यादव और शोभरण यादव जो पीछा करते हुए भानगढ़ रोड पर टक्कर मारी और बाइक सवार सरपंच को घसीटते हुए ले गए, जिससे सरपंच की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
पुलिस ने इस मामले में फरियादी प्रमोद यादव की शिकायत पर आरोपी सुरेंद्र यादव और शोवरण यादव पर हत्या का केस दर्ज किया था। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद मृतक का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजन के सुपुर्द कर दिया।
बताया जा रहा है कि, इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोवरन यादव और सुरेंद्र यादव बीजेपी के सदस्य हैं और बीना विधायक निर्मला सप्रे के करीबी बताए जा रहे हैं। चर्चा है कि, देवल ग्राम पंचायत में गौशाला स्वीकृत हुई थी, जिसकी जमीन के कब्जे को लेकर सरपंच लाखन और आरोपियों के बीच विवाद चल रहा था। चर्चा यह भी है कि गौशाला की स्वीकृति में बीना विधायक की भूमिका थी। लिहाजा इस हत्या के बाद बीना विधायक निर्मला सप्रे की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि, पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल, बीना पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है।