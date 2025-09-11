6 घंटे से कीचड़ में उल्टा पड़ा था सरपंच, लोग समझे लाश, पुलिस पहुंची तो उठकर बोला- ‘मैं जिंदा हूं मुंह धुला दो’

Sagar News :मध्य प्रदेश के सागर जिले के खुरई में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिस को बनखिरिया गांव के पास सड़क किनारे कीचड़ में एक अज्ञात शव पड़ा होने की सूचना मिली। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस हरकत में आई और बिना देर किए हुए घटना स्थल पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर पुलिस को भी मामला संदिग्ध लगा। यहां कीचड़ में एक युवक उल्टा पड़ा था।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव वाहन को भी सूचना दे दी. इसके साथ ही, शव को उठाने की तैयारी शुरू कर दी। ग्रामीणों की मदद से जब पुलिस ने शव को उठाने की कोशिश की तो वो उठकर खड़ा हो गया। यह सब देखकर पुलिस और ग्रामीण हक्के-बक्के रह गए। सभी के लिए बड़ी हैरानी की बात ये रही कि, जिसे लाश समझकर वो उठा रहे थे, वो पास ही की ग्राम पंचायत का सरपंच था।
खुरई की देहात थाना पुलिस को सूचना मिली कि, धनौरा-बनखिरिया रोड के किनारे एक लाश कीचड़ में पड़ी है। व्यक्ति उल्टा पड़ा था, जिसके चलते कोई उसे पहचान भी नहीं पाया। इधर, सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव को उठाने से पहले पुलिस ने उसके संबंध में आसपास पूछताछ शुरु की, जिसमें पता चला कि, शव करीब छह घंटे से कीचड़ में पड़ा है। जब पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को उठाने की कोशिश की तो वह उठ खड़ा हुआ और बोला- 'साहब, मैं जिंदा हूं। बस मुंह धुला दो।'
हैरानी की बात यह है कि, वो शख्स पास में ही करीब 3 किमी की दूरी पर स्थित बाड़ौली ग्राम पंचायत का सरपंच भरत कोरी था। ये भी जानकारी सामने आई है कि, सरपंच शराब के नशे में धुत था। पुलिस ने पानी से उसका चेहरा साफ करवाया। इसके बाद पुलिस उसे उसके घर में छोड़ आई।