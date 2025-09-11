6 घंटे से कीचड़ में उल्टा पड़ा था सरपंच, लोग समझे लाश, पुलिस पहुंची तो उठकर बोला- ‘मैं जिंदा हूं मुंह धुला दो’

खुरई की देहात थाना पुलिस को सूचना मिली कि, धनौरा-बनखिरिया रोड के किनारे एक लाश कीचड़ में पड़ी है। व्यक्ति उल्टा पड़ा था, जिसके चलते कोई उसे पहचान भी नहीं पाया। इधर, सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव को उठाने से पहले पुलिस ने उसके संबंध में आसपास पूछताछ शुरु की, जिसमें पता चला कि, शव करीब छह घंटे से कीचड़ में पड़ा है। जब पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को उठाने की कोशिश की तो वह उठ खड़ा हुआ और बोला- 'साहब, मैं जिंदा हूं। बस मुंह धुला दो।'