स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, यहां आने वाले कस्टमर का बना लिया जाता था वीडियो

sex racket exposed in sagar royal spa center (Patrika.com)
Sex racket exposed:मध्य प्रदेश के सागर शहर के बीचों-बीच सिविल लाइन चौराहा स्थित कैंट मॉल में संचालित रॉयल स्पा सेंटर (Royal Spa Center) में खुलेआम देह व्यापार होने की सूचना से रविवार को हड़कंप मच गया। पुलिस ने रविवार को कैंट मॉल में संचालित रॉयल स्पा सेंटर पर छापामार कार्रवाई कर गोरखधंधे का पर्दाफाश किया।
स्पा सेंटर से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। स्पा सेंटर से एक युवक सहित दो युवतियों को हिरासत में लिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल के साथ हिंदू जागरण मंच के सदस्य मौजूद रहे। आरोप लगाए गए हैं कि शहर में और भी कई जगह पर स्पा सेंटर के नाम पर अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रहीं हैं।
दरअसल कैंट पुलिस को स्पा सेंटर में देह व्यापार होने की जानकारी मिली थी। कैंट मॉल के प्रथम तल पर रॉयल स्पा संचालित किया जा रहा था। मसाज के नाम पर यहां 3 हजार से लेकर 6 हजार रुपए में लड़कियों से अनैतिक कृत्य करवाए जाते थे। लंबे समय से यहां जिस्मफरोशी का गोरखधंधा खुलेआम धड़ल्ले से संचालित किया जा रहा था। हिंदू जागरण मंच अध्यक्ष डॉ. उमेश सराफ की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई।
हिंदू जागरण मंच अध्यक्ष डॉ. उमेश सराफ ने आरोप लगाए हैं कि यह केवल एकमात्र स्पा सेंटर नहीं है, जहां इस प्रकार की गतिविधियां संचालित हो रहीं हैं। उन्होंने कहा कि बिना किसी रजिस्ट्रेशन व नाम के और भी बहुत हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि स्पा सेंटर के बाहर यह तक नहीं लिखा है कि यह स्पा पुरुषों का है या फिर महिलाओं का मॉल में काफी दिनों से अवैध स्पा सेंटर की आड़ में वेश्यावृत्ति की शिकायतें मिली थीं।
रविवार शाम को वीरांगना वाहिनी विंग की महिला पदाधिकारी के साथ संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्पा सेंटर पर दबिश दी तो जहां भोपाल और सागर की दो लड़कियां और एक कर्मचारी मिला। सेंटर की डस्टबिन से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। वहां विवाद की स्थिति निर्मित होने लगी। तभी मौके पर कैंट पुलिस भी पहुंच गई। उमेश सराफ ने बताया कि सेंटर को नरेंद्र झा नाम व्यक्ति संचालित कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सेंटर पर आने वालों का वीडियो भी बनाया जाता था।
हिंदू संगठन की ओर से वहां पहुंची वीरांगना वाहिनी विंग की महिला कार्यकर्ताओं के साथ स्पा सेंटर में मौजूद कर्मियों ने हाथापाई करने का भी आरोप लगा है। सेंटर पर पुलिस भी पहुंची, जहां से सेंटर में मौजूद दो युवतियों व एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कैंट थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
सराफ ने आरोप लगाते हुए बताया कि स्पा संचालन में कथित मीडियाकर्मी और एक धार्मिक संगठन के कथित नेता सहित कैंट थाना में पदस्थ एक पुलिस कर्मी भी साथ दे रहे थे। वही पुलिस अब संचालक एवं अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। पुलिस ने अन्य संदिग्ध स्थलों पर भी निगरानी बढ़ा दी है। (mp news)
अनैतिक गतिविधियां संचलित होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई कर संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। - रोहित डोगरे, थाना प्रभारी कैंट
