स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, यहां आने वाले कस्टमर का बना लिया जाता था वीडियो

रविवार शाम को वीरांगना वाहिनी विंग की महिला पदाधिकारी के साथ संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्पा सेंटर पर दबिश दी तो जहां भोपाल और सागर की दो लड़कियां और एक कर्मचारी मिला। सेंटर की डस्टबिन से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। वहां विवाद की स्थिति निर्मित होने लगी। तभी मौके पर कैंट पुलिस भी पहुंच गई। उमेश सराफ ने बताया कि सेंटर को नरेंद्र झा नाम व्यक्ति संचालित कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सेंटर पर आने वालों का वीडियो भी बनाया जाता था।