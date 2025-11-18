एमपी में बड़े अफसरों पर सख्ती, 3 एसडीएम और 15 तहसीलदारों पर कड़ी कार्रवाई से मची खलबली

Sagar SIR - मध्यप्रदेश में लापरवाह अधिकारियों, कर्मचारियों पर सख्ती का दौर जारी है। इसी क्रम में 3 एसडीएम और 15 तहसीलदारों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। सागर जिले में चल रहे एसआइआर सर्वे में लापरवाही पर इन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस थमाया गया है। इतना ही नहीं, 3 बीएलओ को तो निलंबित ही कर दिया गया है। सागर कलेक्टर ने ये कार्रवाई की है। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि सर्वे का काम समयसीमा में पूरा करना अनिवार्य है, इसमेें कोताही नहीं चलेगी। एसडीएम, तहसीलदारोें जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस और बीएलओ के निलंबन से प्रशासनिक हल्कों में खलबली सी मच गई है।