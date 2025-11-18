एमपी में बड़े अफसरों पर सख्ती, 3 एसडीएम और 15 तहसीलदारों पर कड़ी कार्रवाई से मची खलबली

Patrika LogoSwitch to English

सागर

2 min read
Google source verification

सागर

image

deepak deewan

Nov 18, 2025

Sagar SIR - मध्यप्रदेश में लापरवाह अधिकारियों, कर्मचारियों पर सख्ती का दौर जारी है। इसी क्रम में 3 एसडीएम और 15 तहसीलदारों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। सागर जिले में चल रहे एसआइआर सर्वे में लापरवाही पर इन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस थमाया गया है। इतना ही नहीं, 3 बीएलओ को तो निलंबित ही कर दिया गया है। सागर कलेक्टर ने ये कार्रवाई की है। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि सर्वे का काम समयसीमा में पूरा करना अनिवार्य है, इसमेें कोताही नहीं चलेगी। एसडीएम, तहसीलदारोें जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस और बीएलओ के निलंबन से प्रशासनिक हल्कों में खलबली सी मच गई है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचक नामावली विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्रदेशभर की तरह सागर जिले में भी एसआइआर सर्वे चल रहा है। इसमें विलंब और प्रगति शून्य होने पर सागर कलेक्टर संदीप जीआर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के 3 एसडीएम और 15 तहसीलदारों को नोटिस जारी किए हैं। वहीं 3 बीएलओ को निलंबित कर दिया है।

खुरई के अनुविभागीय अधिकारी यानि एसडीएम मनोज चौरसिया, सुरखी के अनुविभागीय अधिकारी रोहित वर्मा और संयुक्त कलेक्टर व निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आरती यादव को जिलेभर के 15 तहसीलदारों के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

कलेक्टर संदीप जीआर ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समयसीमा में सर्वे कार्य पूरा किया जाना अनिवार्य किया गया है। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने जिले के सभी निर्वाचन संबंधी अधिकारियों को एसआइआर सर्वे का कार्य निर्धारित समय में तेजी और पूर्ण गंभीरता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।

ये बीएलओ निलंबित

विधानसभा क्षेत्र सुरखी में मैपिंग व एसआइआर सर्वे कार्य के दौरान गंभीर लापरवाही पाए जाने पर बूथ लेवल अधिकारी देवेंद्र चौरसिया प्राथमिक शिक्षक मतदान केंद्र क्रमांक-155 जैसीनगर, अरुण अहिरवार शिक्षक मतदान केंद्र क्रमांक- 257 करैया, कामता प्रसाद पटेल सचिव ग्राम कटंगी मतदान केंद्र क्रमांक- 193 सुरखी विधानसभा क्षेत्र को पहले नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस के बाद भी लापरवाही बरती गई। कार्य में सुधार न होने पर कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निलंबन आदेश जारी कर दिया।

Updated on:

18 Nov 2025 09:01 pm

Published on:

18 Nov 2025 09:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / एमपी में बड़े अफसरों पर सख्ती, 3 एसडीएम और 15 तहसीलदारों पर कड़ी कार्रवाई से मची खलबली

