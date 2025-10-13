टेलीग्राम यूजर्स सावधान: पहले आता है मैसेज उसमें छिपी होती है लिंक, क्लिक करते ही डेस्कटॉप और मोबाइल हो जाता है हैक

बीना. साइबर ठगों ने लोगों को अपना निशाना बनाने के लिए एक बार फिर टेलीग्राम को चुना है। इस एप के माध्यम से यूजर्स को लिंक भेज रहे हैं, यूजर जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करता है, तो ब्राउजर पर एक पेज ओपन होता है, जिसमें दोबारा से उसी नंबर का टेलीग्राम ओपन हो जाता है। यूजर जैसे ही उसमें अपना नंबर और ओटीपी डालते हैं, तो वह हैक हो जाता है और साइबर ठग की स्क्रीन पर नजर आने लगता है। इसके बाद हैकर्स उसके माध्यम से यूजर के मोबाइल और डेस्कटॉप को आसानी से हैक करता है और गोपनीय जानकारी चुराने के साथ ही एकाउंट भी खाली कर देता है।

हाल ही में शहर में कई लोगों के पास ऐसे मैसेज पहुंचे, इनमें से अधिकतर के पास हैकर्स ने लिंक के माध्यम से अश्लील सामग्री भेजी। साइबर ठग जो मैसेज भेजते हैं, उसमें एक लिंक भी होता है। जैसे ही यूजर उस लिंक को क्लिक करता है, तो फोन पर एप और उसमें छिपी एपीके फाइल्स सीधे डाउनलोड हो जाती हैं। जिसके बाद फोन हैक हो जाता है और साइबर ठग यूजर को पता चले बगैर उसके मोबाइल से उसका एकाउंट खाली कर देते हैं।