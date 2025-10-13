Patrika LogoSwitch to English

सागर

टेलीग्राम यूजर्स सावधान: पहले आता है मैसेज उसमें छिपी होती है लिंक, क्लिक करते ही डेस्कटॉप और मोबाइल हो जाता है हैक

पुलिस को मिल रहीं शिकायतें, हैकिंग के बाद मोबाइल से सेव नंबरों पर भेज रहे अश्लील सामग्री, एकाउंट भी कर देते हैं खाली

2 min read

सागर

image

sachendra tiwari

Oct 13, 2025

Telegram users beware: The first message that arrives is a hidden link; clicking it can hack your desktop or mobile.

फाइल फोटो

बीना. साइबर ठगों ने लोगों को अपना निशाना बनाने के लिए एक बार फिर टेलीग्राम को चुना है। इस एप के माध्यम से यूजर्स को लिंक भेज रहे हैं, यूजर जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करता है, तो ब्राउजर पर एक पेज ओपन होता है, जिसमें दोबारा से उसी नंबर का टेलीग्राम ओपन हो जाता है। यूजर जैसे ही उसमें अपना नंबर और ओटीपी डालते हैं, तो वह हैक हो जाता है और साइबर ठग की स्क्रीन पर नजर आने लगता है। इसके बाद हैकर्स उसके माध्यम से यूजर के मोबाइल और डेस्कटॉप को आसानी से हैक करता है और गोपनीय जानकारी चुराने के साथ ही एकाउंट भी खाली कर देता है।
हाल ही में शहर में कई लोगों के पास ऐसे मैसेज पहुंचे, इनमें से अधिकतर के पास हैकर्स ने लिंक के माध्यम से अश्लील सामग्री भेजी। साइबर ठग जो मैसेज भेजते हैं, उसमें एक लिंक भी होता है। जैसे ही यूजर उस लिंक को क्लिक करता है, तो फोन पर एप और उसमें छिपी एपीके फाइल्स सीधे डाउनलोड हो जाती हैं। जिसके बाद फोन हैक हो जाता है और साइबर ठग यूजर को पता चले बगैर उसके मोबाइल से उसका एकाउंट खाली कर देते हैं।

टू सेटअप वैरीफिकेशन करें ऑन
हैकिंग से बचने के लिए टेलीग्राम यूजर को इस एप पर टू सेटअप वैरीफीकेशन ऑन कर लेना चाहिए, इससे यदि किसी को ओटीपी पहुंच भी जाता है, तो बिना पासवर्ड के टेलीग्राम किसी दूसरी स्क्रीन पर चालू नहीं होगा और मोबाइल व डेस्कटॉप को हैक होने से बचाया जा सकता है।

सतर्क रहने की है जरूरत
साइबर ठग नए-नए तरीकों से लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। टेलीग्राम में मैसेज के जरिए लिंक भेजकर स्क्रीन हैक के मामले भी सामने आ रहे हंै। ऐसे मैसेज से लोगों को सतर्क रहना चाहिए।
अनूप यादव, थाना प्रभारी, बीना

इन बातों का रखें ध्यान

  • कैश जीतने के किसी भी मैसेज पर क्लिक न करें।
  • किसी भी लिंक को डिवाइस पर ओपन न करें।
  • यदि कोई फोन आता है, तो उसे कोई जानकारी न दें।
  • किसी को भी किसी प्रकार का ओटीपी शेयर न करें।

ठगी होने पर यहां करें शिकायत

  • टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930
  • इंडियन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल
  • नजदीकी थाने में

Published on:

13 Oct 2025 11:54 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / टेलीग्राम यूजर्स सावधान: पहले आता है मैसेज उसमें छिपी होती है लिंक, क्लिक करते ही डेस्कटॉप और मोबाइल हो जाता है हैक

