खेत में पड़ा मिला युवक का शव, गर्दन पर निशान देख परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप

थाना क्षेत्र के झिला गांव में एक युवक का शव मिला है। गर्दन पर निशान होने के कारण परिजन युवक की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। बुधवार की सुबह शीतला माता मंदिर के बटयावदा रोड स्थित खेत पर झिला निवासी 33 वर्षीय पंचम खंगार का शव पड़ा दिखने पर परिजन मौके पर पहुंचे। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि पंचम मंगलवार की रात 10 बजे घर से निकला था। सुबह उसका शव खेत में पड़ा मिला। परिजनों ने कहा कि मृतक के गले व शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटों के निशान मिले हैं। पंचम इंदौर में कार्य करता है और दीपावली की छुट्टी के चलते वह गांव आया था। परिजनों ने आशंका जाहिर की है कि पंचम जुआ खेलने का आदी था। जुआ में पैसे की हार जीत को लेकर उसका किसी से विवाद हुआ है और आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी है। मामले में राहतगढ़ थाना प्रभारी मुकेश सिंह ठाकुर का कहना है कि मामला संदिग्ध है। शव का पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामला में मर्ग दर्ज कर जांच में लिया है।